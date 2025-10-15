Triplă execuție în Iran: Bărbați spânzurați pentru jafuri armate în Teheran

Autoritățile judiciare din Iran au executat prin spânzurare trei bărbați condamnați pentru comiterea mai multor jafuri armate în capitala Teheran, relatează miercuri dpa.

Execuțiile vin în contextul în care Iran înregistrează anul acesta cel mai mare număr de execuții din ultimii 15 ani, potrivit Amnesty International, cu peste 1.000 de condamnări la moarte duse la îndeplinire până în prezent, transmite dpa, preluat de Agerpres.

„Banda ororii” din Teheran

Potrivit site-ului web Mizan al justiției iraniene, cei trei făceau parte dintr-o așa-numită „bandă a ororii”, care anul trecut a spart în mod repetat locuințe private din Teheran și i-a jefuit pe locatari.

Execuțiile prin spânzurare au avut loc după ce Curtea Supremă din Iran a confirmat hotărârile unei instanțe inferioare, a precizat Mizan.

Critici privind aplicarea pedepsei cu moartea

Activiști pentru drepturile omului, atât pe plan intern, cât și internațional, critică de mai mulți ani aplicarea riguroasă a pedepsei cu moartea în Iran.

Sistemul judiciar este acuzat că folosește execuțiile pentru a-i reduce la tăcere și a-i intimida pe critici, transformând pedeapsa cu moartea dintr-un instrument de justiție într-o armă de represiune politică.

Record de execuții în 2025

Potrivit Amnesty International, anul acesta s-a înregistrat cel mai mare număr de execuții în Iran din ultimii 15 ani. Până în prezent, sunt informații că au fost duse la îndeplinire peste 1.000 de condamnări la moarte.

Această cifră alarmantă plasează Iranul printre țările cu cel mai mare număr de execuții la nivel global, alături de China și Arabia Saudită.

În contrast, majoritatea țărilor europene și un număr tot mai mare de state din întreaga lume au abolit complet pedeapsa cu moartea, considerând-o inumană și ireversibilă în cazul erorilor judiciare.

Tendința crescătoare în 2025

Creșterea spectaculoasă a numărului de execuții în 2025 ridică îngrijorări cu privire la o posibilă intensificare a represiunii în Iran, mai ales în contextul tensiunilor interne și externe cu care se confruntă regimul de la Teheran.

Activiștii pentru drepturile omului avertizează că această escaladare a execuțiilor reflectă nervozitatea regimului și tendința de a recurge la violență extremă pentru a menține controlul asupra populației.

Cazul celor trei bărbați executați pentru jafuri armate, deși poate părea justificat pentru infracțiunile comise, se înscrie într-un tipar mai larg de utilizare excesivă a pedepsei capitale în Iran, o practică condamnată de comunitatea internațională ca fiind o încălcare gravă a drepturilor omului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













