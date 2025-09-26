Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran

Stiri Economice
26-09-2025 | 15:17
delegație iraniană la moscova
Profimedia

Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

autor
Cristian Matei

Iranul dispune în prezent de o singură centrală nucleară operaţională în Bushehr, cu o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării.

"Un acord în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Sirik", în provincia Hormozgan (sud), "a fost semnat între Iran Hormoz şi Rosatom", a relatat televiziunea de stat iraniană.

Nu au fost oferite detalii cu privire la calendar.

Capacitatea fiecăreia dintre viitoarele centrale este de aproximativ 1.255 megawaţi de energie electrică, potrivit agenţiei oficiale de ştiri IRNA.

Citește și
cristi borcea
Tranzacție importantă pe piața imobiliară. Familia Borcea a semnat antecontractul pentru un teren pe malul Lacului Tei

Acest acord survine pe fondul impasului între Iran şi ţările occidentale cu privire la programul său nuclear.

Franţa, Regatul Unit şi Germania au impus Iranului condiţii pentru a-şi limita programul nuclear. Termenul limită expiră sâmbătă la miezul nopţii (GMT).

În lipsa unui acord, o reimpunere a sancţiunilor ONU împotriva Iranului pare inevitabilă.

Ţările occidentale, în frunte cu SUA, şi Israelul, vechiul inamic al Iranului, suspectează guvernul iranian că vrea să se doteze cu bomba atomică.

Iranul dezminte cu fermitate că ar avea astfel de ambiţii militare, însă insistă asupra dreptului său la energia nucleară în scopuri civile.

În iunie, Israelul a lansat, cu sprijinul Statelor Unite, un atac fără precedent împotriva Iranului, vizând mai multe situri nucleare, însă instalaţiile de la Bushehr nu au fost vizate.

În pofida rezervelor semnificative de hidrocarburi, Iranul este afectat cu regularitate de pene de curent. Energia nucleară este văzută ca o soluţie la deficitul de energie.

Teheranul a semnat în 1993 un acord de cooperare nucleară civilă cu Rusia.

Aceasta a deschis calea pentru reluarea construcţiei centralei electrice de la Bushehr, iniţiată şi apoi abandonată de germani după Revoluţia Islamică din 1979 şi războiul Iran-Irak (1980-1988). Experţi ruşi lucrează în continuare la Bushehr.

Ce spune bărbatul împușcat în abdomen când mergea cu bicicleta pe un drum național, în Botoșani. Ar fi fost un glonț rătăcit

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, iran, centrala nucleara,

Dată publicare: 26-09-2025 15:17

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Tranzacție importantă pe piața imobiliară. Familia Borcea a semnat antecontractul pentru un teren pe malul Lacului Tei
Stiri Economice
Tranzacție importantă pe piața imobiliară. Familia Borcea a semnat antecontractul pentru un teren pe malul Lacului Tei

Un investitor şi dezvoltator imobiliar anunţă achiziţia unui nou teren cu o suprafaţă de peste 14.000 de metri pătraţi în apropierea Lacului Tei, pe care intenţionează să construiască un complex cu facilități educaționale, conform unui comunicat.

Vânzarea TikTok către americani, evaluată de Administrația SUA la 14 miliarde de dolari. Donald Trump a semnat decretul
Stiri Economice
Vânzarea TikTok către americani, evaluată de Administrația SUA la 14 miliarde de dolari. Donald Trump a semnat decretul

Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial în care sunt prezentate condițiile acordului privind transferul companiei care deține aplicația TikTok către un proprietar american.

Germania vrea să devină vârful de lance al reînarmării Europei. Contract de 1,2 miliarde de dolari cu SUA, pentru rachete
Stiri Economice
Germania vrea să devină vârful de lance al reînarmării Europei. Contract de 1,2 miliarde de dolari cu SUA, pentru rachete

Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o "cursă a înarmărilor".

Recomandări
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Șase copii au murit în ultimele zile, secția ATI este acum închisă
Stiri actuale
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Șase copii au murit în ultimele zile, secția ATI este acum închisă

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce 6 copii au murit în ultimele zile în secţia ATI, lucru confirmat de Ministerul Sănătății.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat
Stiri actuale
Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28