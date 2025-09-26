Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran

Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Iranul dispune în prezent de o singură centrală nucleară operaţională în Bushehr, cu o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării.

"Un acord în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Sirik", în provincia Hormozgan (sud), "a fost semnat între Iran Hormoz şi Rosatom", a relatat televiziunea de stat iraniană.

Nu au fost oferite detalii cu privire la calendar.

Capacitatea fiecăreia dintre viitoarele centrale este de aproximativ 1.255 megawaţi de energie electrică, potrivit agenţiei oficiale de ştiri IRNA.

Acest acord survine pe fondul impasului între Iran şi ţările occidentale cu privire la programul său nuclear.

Franţa, Regatul Unit şi Germania au impus Iranului condiţii pentru a-şi limita programul nuclear. Termenul limită expiră sâmbătă la miezul nopţii (GMT).

În lipsa unui acord, o reimpunere a sancţiunilor ONU împotriva Iranului pare inevitabilă.

Ţările occidentale, în frunte cu SUA, şi Israelul, vechiul inamic al Iranului, suspectează guvernul iranian că vrea să se doteze cu bomba atomică.

Iranul dezminte cu fermitate că ar avea astfel de ambiţii militare, însă insistă asupra dreptului său la energia nucleară în scopuri civile.

În iunie, Israelul a lansat, cu sprijinul Statelor Unite, un atac fără precedent împotriva Iranului, vizând mai multe situri nucleare, însă instalaţiile de la Bushehr nu au fost vizate.

În pofida rezervelor semnificative de hidrocarburi, Iranul este afectat cu regularitate de pene de curent. Energia nucleară este văzută ca o soluţie la deficitul de energie.

Teheranul a semnat în 1993 un acord de cooperare nucleară civilă cu Rusia.

Aceasta a deschis calea pentru reluarea construcţiei centralei electrice de la Bushehr, iniţiată şi apoi abandonată de germani după Revoluţia Islamică din 1979 şi războiul Iran-Irak (1980-1988). Experţi ruşi lucrează în continuare la Bushehr.

