Liderul militar al rebelilor huthi, Mohammed al-Ghamari, ucis într-un atac israelian în Yemen. Rebelii promit represalii

17-10-2025 | 14:26
Liderul militar al rebelilor huthi din Yemen, generalul Mohammed al-Ghamari, a fost ucis într-un atac israelian, anunţă gruparea rebelă susţinută de Iran şi ameninţă Israelul cu represalii, relatează AFP.

Vlad Dobrea

Generalul Mohammed al-Ghamari a fost ucis în ”valoroasa luptă împotriva Israelului”, a anunţat joi, într-un comunicat, mişcarea huthi, care a lansat în ultimele luni drone către teritoriul israelian în semn de susţinere a mişcării islamiste palestiniene Hamas.

”Lupta cu inamicul israelian nu s-a terminat”, iar acesta ”va primi o pedeapsă descurajatoare pentru crimele pe care le-a comis”, ameninţă rebelii.

Ei precizează că liderul lor militar a fost ucis în acelaşi timp cu alţi ”însoţitori” ai acestuia şi fiul său în vârstă de 13 ani, fără să precizeze vreo dată.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat că generalul Mohammed al-Ghamari ”a murit din cauza rănilor” pe care le-a suferit într-un atac israelian în care a fost ucis, de asemenea, premierul huthi Ahmad Ghaleb al-Rahwi şi alţi aproximativ 12 oficiali - în august.

Ahmad Ghaleb al-Rawhi este oficialul politic huthi de cel mai înalt rang asasinat în raiduri desfăşurate de către Israel de la începutul Războiului în Fâşia Gaza, în octombrie 2023.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că generalul al-Ghamari era unul dintr-o ”serie de comandanţi terorişti care căutau să ne facă rău şi care au fost eliminaţi”.

”Îi vom elimina pe toţi”, ameninţă Netanyahu.

Huthi, susţinuţi de către Iran, inamicul jurat al Israelului, anunţă că acţionează în ”solidaritate” cu palestinienii din Fâşia Gaza şi desfăşoară cu regularitate atacuri cu rachete sau drone împotriva teritoriului Israelului, în mare parte interceptate.

Ca ripostă, Forţele Aeriene israeliene au bombardat mai multe ţinte huthi la Sanaa, în nordul şi în vestul Yemenului, unde rebelii controlează teritorii vaste.

Huthi anunţau recent că rămân ”în alertă”, după anunţarea unui acord de încetarea focului între Israel şi Hamas în Războul din Fâşia Gaza şi că urmăresc îndeaproape punerea în aplicare a acordului înainte de lua în calcul să-şi suspende operaţiunile.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-10-2025 14:04

Kremlinul propune construirea unui ”tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA prin strâmtoarea Bering. Giganticul proiect ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că l-ar putea construi cu numai 8 miliarde de dolari.

