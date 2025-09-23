Trump, mesaj dur despre imigrație în fața Adunării Generale a ONU de la New York: „Țările lor se îndreaptă spre infern”

23-09-2025 | 21:05
Donald Trump
Getty

Donald Trump a spus la ONU că „experimentul graniţelor deschise a eşuat” şi a avertizat că imigraţia duce ţările „spre infern”, transmite EFE.

Ioana Andreescu

Preşedintele Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigraţiei unul din punctele centrale ale discursului său, în care a condamnat ceea ce Casa Albă a calificat drept "mişcări globalizatoare", şi a asigurat că, în SUA, guvernul său a "luat măsuri decisive pentru a opri rapid migraţia ilegală".

În discursul său, preşedintele american a spus că imigraţia la nivel global este "fără control" şi a insistat în faţa delegaţilor şi a liderilor adunaţi că ţările lor "sunt distruse".

Preşedintele SUA a afirmat că închisorile din ţări europene precum Germania, Austria sau Elveţia sunt invadate de prizonieri care erau solicitanţi de azil şi care, "ca răspuns la amabilitate, au plătit cu infracţiuni".

Preşedintele SUA, despre închisorile din Europa

„Este timpul să punem capăt acestui experiment eşuat al frontierelor deschise. Trebuie terminat odată pentru totdeauna. Credeţi-mă, pot să vă spun că sunt un adevărat expert în acest domeniu. Ţările voastre se duc în infern", a afirmat el într-un discurs negativist, în care a ajuns să avertizeze Europa să nu cedeze în faţa unui "monstru" care "îi distruge moştenirea" din dorinţa de a fi "corectă politic".

Aşa cum a făcut-o în vizitele sale recente pe vechiul continent, Donald Trump a criticat din nou Europa şi imigraţia. "Aceasta nu este Europa pe care o iubesc. Sunt îngrijorat pentru Europa. Iubesc Europa. Iubesc oamenii ei şi mă întristează să o văd afectată de criza energetică şi de imigraţie", a explicat preşedintele american.

„Europa se află într-o problemă serioasă. A fost invadată de o forţă de imigranţi ilegali cum nu a mai văzut nimeni înainte. Imigraţii ilegali se revarsă în Europa şi nimeni nu face nimic pentru a schimba asta", a accentuat preşedintele american, potrivit PA Media/dpa.

De asemenea, Donald Trump a acuzat ONU că "nu rezolvă problemele pe care ar trebui să le abordeze frecvent" în acest domeniu şi că creează "probleme noi pe care apoi trebuie să le soluţionăm".

„Naţiunile Unite finanţează un asalt împotriva ţărilor occidentale şi a frontierelor lor", a afirmat Trump, făcând referire la ajutorul financiar pe care organizaţia l-a furnizat migranţilor aflaţi în nevoie. El a asigurat că organizaţia "a bugetat 372 de milioane de dolari în ajutor economic pentru a sprijini călătoria a aproximativ 624.000 de migranţi către Statele Unite".

Donald Trump: ONU îi sprijină pe cei care intră ilegal în Statele Unite

„Imaginaţi-vă! ONU îi sprijină pe cei care intră ilegal în Statele Unite, iar apoi noi trebuie să îi deportăm", a adăugat preşedintele SUA, care a aplicat o politică de dură în privinţa frontierelor şi a organizat deportări pe scară largă.

În discursul său în care a acuzat invadarea Europei de imigranţi ilegali, preşedintele SUA nu a ratat oportunitatea de a menţiona conflictul cu primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care l-a numit un "primar teribil" şi a susţinut că Londra vrea să "treacă la legea sharia", potrivit PA Media/dpa.

„Mă uit la Londra, unde aveţi un primar teribil, teribil, teribil, şi s-a schimbat, s-a schimbat atât de mult. Acum vor să treacă la legea sharia. Dar sunteţi într-o ţară diferită, nu puteţi face asta", a susţinut preşedintele SUA.

Un purtător de cuvânt al primarului londonez a comentat, afirmând că "nu vor onora comentariile lui abominabile şi bigote cu un răspuns".

În acelaşi discurs, preşedintele Trump a criticat, de asemenea, şi schimbările climatice, calificându-le drept "cea mai mare înşelătorie" din lume, reafirmându-şi scepticismul faţă de iniţiativele globale de mediu şi instituţiile multilaterale.

De asemenea, el a criticat Uniunea Europeană pentru reducerea amprentei de carbon susţinând că aceasta a avut un impact negativ asupra economiei sale şi avertizând ţările care au investit masiv în energie regenerabilă că economiile lor vor suferi.

Totodată, a subliniat concentrarea puternică a administraţiei sale pe producerea de combustibili fosili. "Nu trebuie să facem prea multă prospecţie deoarece avem cea mai mare cantitate de petrol din orice naţiune, petrol şi gaz din lume, iar dacă adăugăm cărbunele, avem mai mult ca orice naţiune din lume", a afirmat preşedintele Trump, potrivit Reuters, cu o zi înainte ca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, să găzduiască un summit ONU dedicat climei, care se va concentra pe noile planuri de acţiune climatică ale ţărilor.

Preşedintele Statelor Unite l-a asigurat pe Antonio Guterres că susţine ONU "100%", în pofida criticilor dure la adresa organismului internaţional exprimate cu câteva minute mai devreme în discursul său.

„Ţara noastră susţine Naţiunile Unite 100%. Cred că potenţialul Naţiunilor Unite este incredibil. Cu adevărat incredibil. Poate face atât de multe. O susţin. Poate că uneori sunt în dezacord, dar o susţin deplin", a declarat Donald Trump la începutul unei întâlniri bilaterale cu Antonio Guterres.

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

