Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza

Stiri externe
23-09-2025 | 21:02
donald trump emmanuel macron
AFP

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.

autor
Vlad Dobrea

"Văd un preşedinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineaţă la tribuna ( Naţiunilor Unite): 'Vreau pace. Am rezolvat şapte conflicte'. El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict", a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a mai afirmat că Statul Palestina, recunoscut oficial de Franţa luni, va fi cu adevărat creat "în ziua în care Statul Israel îl va recunoaşte".

El a avertizat că Franţa nu va rămâne "inertă" în cazul unor represalii israeliene după recunoaşterea oficială a statului palestinian.

Sursa: Agerpres

