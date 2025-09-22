Donald Trump va discuta față în față cu Volodimir Zelenski, marți. Unde va avea loc înâlnirea

Președintele american Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski se vor întâlni marți la New York, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unui briefing.

Întâlnirea va avea loc în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite, la care sunt așteptați lideri din aproape 150 de țări, scrie Kyiv Independent.

Pe lângă întrevederea cu Zelenski, Trump va avea discuții bilaterale cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu președintele Argentinei, Javier Milei, și cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene.

Președintele SUA urmează, de asemenea, să convoace un summit multilateral cu lideri din Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Trump va ține un discurs la Adunarea Generală a ONU

Trump este așteptat să țină un discurs în deschiderea sesiunii a 80-a a Adunării Generale a ONU, a adăugat Leavitt.

Ultima întâlnire față în față dintre Trump și Zelenski a avut loc pe 17 august, la o reuniune a oficialilor europeni la Casa Albă, la doar două zile după ce Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Trump a promis să pregătească discuții directe între președinții Rusiei și Ucrainei, însă inițiativa a eșuat după ce Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova și a respins alte locații.

Vorbind pe 15 septembrie, Trump a declarat că „ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, sugerând că ar putea fi nevoie să intervină pentru a facilita discuțiile directe între cei doi lideri.

Kievul a respins propunerea unor discuții la Moscova, iar Putin a spus ulterior că un acord privind teritoriile ocupate este „imposibil”. Zelenski a reiterat că nu va merge în Rusia pentru negocieri, dar a subliniat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Putin pe teren neutru.

În pofida amenințărilor cu măsuri mai dure, Trump a impus până acum doar tarife secundare asupra Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc, retrăgând în același timp unele sancțiuni anterioare împotriva Rusiei.

