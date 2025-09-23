Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian

Stiri externe
23-09-2025 | 21:39
avioane de lupta, rusia
Shutterstock

Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

autor
Vlad Dobrea

„Credeţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York

„Da, cred că da”, a răspuns preşedintele american.

Ulterior, el s-a abţinut să declare că Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a aeronavelor ruseşti care încalcă spaţiul aerian.

„Depinde de circumstanţe”, a spus el. „Dar ştiţi, suntem foarte puternic implicaţi faţă de NATO.”

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, NATO, avioane, donald trump,

Dată publicare: 23-09-2025 21:39

