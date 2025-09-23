Afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism au stârnit indignarea medicilor: „Nu există dovezi”

Donald Trump le-a sfătuit pe femeile însărcinate să evite să mai ia paracetamol, pentru că medicamentul ar fi asociat cu un risc crescut de autism.

Dar președintele american susține, fără dovezi, o teorie contestată de cei mai mulți medici și experți în sănătate. Trump a recomandat, în schimb, consumul de acid folic, care era oricum prescris de zeci de ani în cursul sarcinii.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu luați. Nu luați. Poate că o să vă simțiți rău, o să vă chinuiți, dar nu luați Tylenol, dacă sunteți însărcinate. Și nu dați nici copilului după ce-l nașteți.”

La un eveniment de la Casa Albă consacrat autismului, președintele american a recomandat insistent femeilor însărcinate să se ferească de Tylenol – un analgezic foarte popular care conține paracetamol, eliberat fără prescripție medicală.

Donald Trump, președintele SUA: „Utilizarea, am zis… ei bine, să vedem cum spunem asta. Am zis aminofen. Acetaminofen, este corect? Care este practic cunoscut sub numele de Tylenol. În timpul sarcinii poate fi asociat cu un risc foarte ridicat de autism.”

Trump a declarat că Administrația Alimentelor și Medicamentelor va trimite o notificare, în acest sens, pentru medici.

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt grupuri de oameni care nu se vaccinează și nici nu se tratează cu medicamente și nu au cazuri de autism. Asta nu vă spune nimic? E corect ce spun?”

Robert F. Kennedy Jr, secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA: „Există studii care sugerează că populațiile Amish...”

Donald Trump, președintele SUA: „Amish, da, ăștia nu fac autism. Am auzit că deloc. Bobby (RFK) încearcă să fie foarte riguros în ce spune și bine face, dar eu nu sunt la fel de grijuliu cu ce spun.”

Președintele american a făcut referire la unele studii care sugerează o legătură între femeile însărcinate care iau Tylenol și autism, dar aceste studii sunt contestate ca fiind neconcludente și lipsite de consistență și rigoare.

Dr. Edith Bracho-Sanchez, medic pediatru de familie: „Analizând milioane de copii, nu există nicio legătură de cauzalitate între administrarea de Tylenol, paracetamol, acetaminofen, în timpul sarcinii și un risc crescut ca copilul să dezvolte autism ulterior. În acest moment, nu există dovezi pentru o relație de cauzalitate.”

Dr. Steven Fleischman, președintele Colegiului American de Obstetricieni și Ginecologi: „Știm că autismul și toate problemele din spectrul autist sunt multifațetate. Apar și reapar în familii. Există în mod evident o componentă genetică.”

Dr. Ashish Jha, decan, Școala de Sănătate Publică a Universității Brown: „În primul rând, mă îngrijorează că unele femei ar putea ajunge să ia ibuprofen, despre care știm că are riscuri reale.”

Dr. Edith Bracho-Sanchez, medic pediatru de familie: „Există riscuri asociate netratării febrei, mai ales în primul trimestru de sarcină. Riscul este de avort spontan sau de defecte ale tubului neuronal, defecte cardiace și așa mai departe.”

Deși cercetări ample au arătat că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism – o teorie promovată de anti-vacciniști –, președintele american a recomandat administrarea vaccinurilor pentru copii în… „doze mai mici”.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei le injectează atât de multe chestii acelor bebeluși frumoși, este o rușine. Eu nu văd sensul. Nu văd. Cred că este foarte rău. De parcă ar injecta un cal.”

Dr. Demetre, fost director, Centrul Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii al CDC: „Din ce am auzit în seara asta, mă îngrijorează faptul că singura persoană pe care președintele o ascultă este secretarul Kennedy, care are un lung istoric în răspândirea dezinformării.”

Autismul, tulburare complexă cu un spectru foarte larg, face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale. În 2022, în medie, unul din 31 de copii era diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani.

