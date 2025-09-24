Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump, declarat vinovat. A încercat să se rănească după verdict

24-09-2025 | 07:09
Ryan Routh
Getty

Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi.

autor
Sabrina Saghin

După verdict, acesta a încercat să se rănească cu un stilou, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP și preluat de Agerpres.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu pentru toate capetele de acuzare, între care tentativa de asasinat asupra unui candidat la preşedinţie, care poate fi pedepsită cu închisoarea pe viaţă. Pronunţarea pedepsei a fost stabilită pentru 18 decembrie.

După citirea verdictului într-un tribunal federal din Florida (sud-est), inculpatul a încercat să se înjunghie cu un stilou, dar gardienii au intervenit pentru a-l opri, au relatat Fox News şi NBC.

Donald Trump a salutat pe platforma sa Truth Social „un moment foarte important pentru justiţie în America", în timp ce secretara Justiţiei, Pam Bondi, a salutat pe X un verdict care „ilustrează angajamentul Departamentului de Justiţie de a-i pedepsi pe toţi cei care participă la violenţa politică".

Donald Trump
Trump, mesaj dur despre imigrație în fața Adunării Generale a ONU de la New York: „Țările lor se îndreaptă spre infern”

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, asasinat,

Dată publicare: 24-09-2025 07:09

Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

Donald Trump a spus la ONU că „experimentul graniţelor deschise a eşuat” şi a avertizat că imigraţia duce ţările „spre infern”, transmite EFE.

