Zelenski retrage cetățenia primarului Odesei. Truhanov neagă presupusul pașaport rusesc

Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care i-a retras cetățenia primarului orașului-port Odesa, Ghennadi Truhanov, după ce Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) a confirmat că acesta deține și cetățenie rusă.

Decizia, anunțată pe Telegram de Volodimir Zelenski, vine în contextul interdicției legale pentru cetățenii ucraineni de a avea dublă cetățenie - adică cea rusă- și ar putea duce la pierderea funcției de primar a lui Truhanov, numit în 2014, și chiar la deportarea sa.

„Cetățenia rusă a anumitor indivizi a fost confirmată și au fost pregătite decizii relevante în privința lor. Decretul a fost semnat”, a scris Zelenski, după o întâlnire cu șeful SBU, Vasil Maliuk, fără a menționa nume. SBU a publicat pe Telegram o imagine cu o pagină de pașaport rusesc aparent aparținând lui Truhanov, valabil până în decembrie 2025. Odată cu retragerea cetățeniei, Truhanov ar pierde și postul de primar și riscă deportarea.

Răspunsul lui Truhanov: Negare și apel la justiție

Truhanov, care a condamnat repetat atacurile rusești asupra Odesei, a negat vehement acuzațiile. „Am acum dovada că nu puteam, nici fizic, nici legal, să obțin cetățenie sau pașaport rusesc”, a declarat el la postul public Suspilne, invocând o anchetă SBU din 2022 care nu a găsit dovezi. El anunță că se va adresa justiției pentru a contesta decizia. Suspiciunile privind cetățenia rusă au circulat încă din campania electorală din 2014, când a câștigat funcția.

Truhanov este, de asemenea, sub anchetă din 2017 pentru fraudă, acuzații pe care le dezminte. Un deputat de opoziție din Odesa, Oleksii Honcharenko, a criticat decizia: „Astăzi îl vor înlătura pe Truhanov și ne vom bucura pentru că e rău, dar mâine mașinăria de represiune va fi dezlănțuită împotriva oamenilor incomozi”, a scris el pe Telegram.

Decizii similare și administrație militară

O sursă familiarizată cu cazul a confirmat că Zelenski a retras cetățenia altor doi ucraineni, conform prerogativelor constituționale. Ca răspuns la o petiție publică, președintele a inițiat și înființarea unei administrații militare pentru Odesa, oraș-port strategic pe Marea Neagră, esențial pentru exporturile ucrainene și ruta de cereale. Această mișcare, în contextul legii marțiale, vine după anularea alegerilor locale din octombrie, din cauza războiului.

Retragerea cetățeniei, practică din epoca sovietică împotriva disidenților, a devenit obișnuință sub Zelenski și predecesorul său, Petro Poroșenko, mai ales împotriva suspecților de colaborare cu Rusia. Decizia amplifică tensiunile interne în Ucraina, unde legea marțială suspendă alegerile și limitează drepturile civile, dar este văzută de susținătorii lui Zelenski ca o măsură necesară pentru securitatea națională.

