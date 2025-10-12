Zelenski cere măsuri împotriva "terorii din aer" a Rusiei după ce a lansat peste 4.000 de atacuri aeriene în ultima săptămână

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica aceasta comunităţii internaţionale să acţioneze, după o săptămână cu peste 4.000 de atacuri aeriene ruse asupra Ucrainei, informează dpa.

"Moscova îşi permite să-şi intensifice atacurile, exploatând în mod deschis faptul că lumea este concentrată pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu", a scris Zelenski pe platforma de socializare X.

"Tocmai de aceea nu se poate permite nicio slăbire a presiunii. Sancţiunile, tarifele şi acţiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc - cei care finanţează acest război - trebuie să rămână pe masă", a spus el.

Această abordare ar putea deschide calea către o pace durabilă pentru Europa, a spus el. "Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de pace din Orientul Mijlociu", a adăugat preşedintele ucrainean.

Ucraina solicită sancţiuni şi împotriva Chinei şi Indiei

Ucraina solicită de mult timp sancţiuni, inclusiv împotriva Chinei şi Indiei, care se numără printre cei mai importanţi clienţi de petrol ai Rusiei.

Zelenski a declarat că Rusia şi-a intensificat "teroarea din aer împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre, intensificând atacurile asupra infrastructurii noastre energetice". Numai în ultima săptămână, el a spus că Rusia a folosit peste 3.100 de drone, 92 de rachete şi aproximativ 1.360 de bombe cu planare împotriva Ucrainei.

"Ieri (sâmbătă - n.r.), în Kostiantinivka, un copil a fost ucis într-o biserică de o bombă aeriană", a scris Zelenski.

Autorităţile au raportat un total de patru morţi în regiunea Doneţk, inclusiv doi în Kostiantinivka şi doi în regiunea Herson.

Pe parcursul săptămânii, Rusia a bombardat masiv regiunile Sumî, Harkov şi Doneţk, potrivit unui videoclip publicat online de Zelenski, care înfăţişa incendii şi distrugeri.

Separat, Ministerul Energiei ucrainean a postat pe pagina sa de Facebook că atacurile ruse din noaptea de sâmbătă spre duminică au provocat pagube infrastructurii electrice din regiunile ucrainene Doneţk, Odesa şi Cernigău, transmite EFE.

Pentru a treia zi consecutiv, atacurile au vizat reţelele energetice şi de transport al gazelor, iar serviciile de urgenţă lucrează în prezent pentru a stabiliza alimentarea cu energie electrică acolo unde aceasta a fost afectată.

Incendii şi avarii în Odesa după atacurile ruse asupra instalaţiilor de gaz

În Odesa, o instalaţie de gaz şi o clădire au fost avariate, izbucnind incendii, care au fost stinse rapid de salvatori, a declarat şeful administraţiei regionale, Oleh Kipper, pe pagina sa de Facebook. O persoană a fost rănită.

De asemenea, au fost lovite o instalaţie de infrastructură energetică şi clădirea administraţiei de stat a districtului, unde ferestrele au fost avariate, dar nu s-au raportat victime.

Regiunea Doneţk nu are electricitate din cauza bombardamentelor inamice de duminică dimineaţă asupra infrastructurii energetice, a relatat şeful Administraţiei Militare Regionale, Vadim Filaşkin, prin intermediul Telegram.

"În această dimineaţă, ruşii au atacat din nou infrastructura noastră energetică. Specialiştii au început deja reparaţiile şi fac tot posibilul pentru a restabili curentul. Cu toate acestea, amploarea pagubelor şi momentul restabilirii nu au fost încă stabilite", a declarat Filaşkin.

Forţele aeriene ruse au atacat aşezările din regiunea Cernigău de 59 de ori în 24 de ore, a declarat şeful Administraţiei Militare Regionale Cernigău, Veaceslav Ceaus, pe Telegram.

În districtul Nijîn, o dronă inamică a atacat o instalaţie energetică, iar în comunitatea Horodnia, o dronă a atacat un vehicul special.

În Semenivka, un atac cu o dronă FPV a provocat un incendiu într-o clădire rezidenţială cu două apartamente. Explozia a avariat acoperişul, o maşină şi geamurile unei clădiri vecine. Incendiul a fost stins de Serviciul de Urgenţă de Stat.

