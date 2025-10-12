Zelenski cere măsuri împotriva "terorii din aer" a Rusiei după ce a lansat peste 4.000 de atacuri aeriene în ultima săptămână

12-10-2025 | 15:23
Volodimir Zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica aceasta comunităţii internaţionale să acţioneze, după o săptămână cu peste 4.000 de atacuri aeriene ruse asupra Ucrainei, informează dpa.

Mihaela Ivăncică

"Moscova îşi permite să-şi intensifice atacurile, exploatând în mod deschis faptul că lumea este concentrată pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu", a scris Zelenski pe platforma de socializare X.

"Tocmai de aceea nu se poate permite nicio slăbire a presiunii. Sancţiunile, tarifele şi acţiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc - cei care finanţează acest război - trebuie să rămână pe masă", a spus el.

Această abordare ar putea deschide calea către o pace durabilă pentru Europa, a spus el. "Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de pace din Orientul Mijlociu", a adăugat preşedintele ucrainean.

Ucraina solicită sancţiuni şi împotriva Chinei şi Indiei

Ucraina solicită de mult timp sancţiuni, inclusiv împotriva Chinei şi Indiei, care se numără printre cei mai importanţi clienţi de petrol ai Rusiei.

Dmitri Peskov
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear

Zelenski a declarat că Rusia şi-a intensificat "teroarea din aer împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre, intensificând atacurile asupra infrastructurii noastre energetice". Numai în ultima săptămână, el a spus că Rusia a folosit peste 3.100 de drone, 92 de rachete şi aproximativ 1.360 de bombe cu planare împotriva Ucrainei.

"Ieri (sâmbătă - n.r.), în Kostiantinivka, un copil a fost ucis într-o biserică de o bombă aeriană", a scris Zelenski.

Autorităţile au raportat un total de patru morţi în regiunea Doneţk, inclusiv doi în Kostiantinivka şi doi în regiunea Herson.

Pe parcursul săptămânii, Rusia a bombardat masiv regiunile Sumî, Harkov şi Doneţk, potrivit unui videoclip publicat online de Zelenski, care înfăţişa incendii şi distrugeri.

Separat, Ministerul Energiei ucrainean a postat pe pagina sa de Facebook că atacurile ruse din noaptea de sâmbătă spre duminică au provocat pagube infrastructurii electrice din regiunile ucrainene Doneţk, Odesa şi Cernigău, transmite EFE.

Pentru a treia zi consecutiv, atacurile au vizat reţelele energetice şi de transport al gazelor, iar serviciile de urgenţă lucrează în prezent pentru a stabiliza alimentarea cu energie electrică acolo unde aceasta a fost afectată.

Incendii şi avarii în Odesa după atacurile ruse asupra instalaţiilor de gaz

În Odesa, o instalaţie de gaz şi o clădire au fost avariate, izbucnind incendii, care au fost stinse rapid de salvatori, a declarat şeful administraţiei regionale, Oleh Kipper, pe pagina sa de Facebook. O persoană a fost rănită.

De asemenea, au fost lovite o instalaţie de infrastructură energetică şi clădirea administraţiei de stat a districtului, unde ferestrele au fost avariate, dar nu s-au raportat victime.

Regiunea Doneţk nu are electricitate din cauza bombardamentelor inamice de duminică dimineaţă asupra infrastructurii energetice, a relatat şeful Administraţiei Militare Regionale, Vadim Filaşkin, prin intermediul Telegram.

"În această dimineaţă, ruşii au atacat din nou infrastructura noastră energetică. Specialiştii au început deja reparaţiile şi fac tot posibilul pentru a restabili curentul. Cu toate acestea, amploarea pagubelor şi momentul restabilirii nu au fost încă stabilite", a declarat Filaşkin.

Forţele aeriene ruse au atacat aşezările din regiunea Cernigău de 59 de ori în 24 de ore, a declarat şeful Administraţiei Militare Regionale Cernigău, Veaceslav Ceaus, pe Telegram.

În districtul Nijîn, o dronă inamică a atacat o instalaţie energetică, iar în comunitatea Horodnia, o dronă a atacat un vehicul special.

În Semenivka, un atac cu o dronă FPV a provocat un incendiu într-o clădire rezidenţială cu două apartamente. Explozia a avariat acoperişul, o maşină şi geamurile unei clădiri vecine. Incendiul a fost stins de Serviciul de Urgenţă de Stat.

Sursa: Agerpres

Ucraina a capturat un student indian, acuzat pe nedrept de trafic de droguri în Rusia și trimis cu forța pe front
Stiri externe
Ucraina a capturat un student indian, acuzat pe nedrept de trafic de droguri în Rusia și trimis cu forța pe front

Ucraina a capturat un cetățean indian despre care se presupune că lupta alături de forțele ruse, fiind primul indian cunoscut care a fost reținut în conflictul în curs.

Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear

Kremlinul transmite duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei.

Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA
Stiri externe
Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA

Marea Britanie a anunţat că două avioane RAF au patrulat graniţa cu Rusia alături de SUA şi NATO, pe fondul incursiunilor ruseşti în spaţiul NATO.

Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

Bogdan Ivan: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023
Stiri externe
Bogdan Ivan: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023

 

România respectă integral toate sancţiunile adoptate la nivelul UE în ceea ce priveşte Rusia, nu a mai importat ţiţei din această ţară din 5 decembrie 2022 şi produse petroliere din 5 februarie 2023, transmite ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României
Stiri externe
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

