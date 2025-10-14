Noua întâlnire dintre Trump și Zelenski dă fiori Kremlinului. „Cadoul” pe care l-ar putea primi la Casa Albă liderul Kievului

14-10-2025 | 20:21
volodimir zelenski donald trump
AFP

Voldimir Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, vineri, în contextul în care Casa Albă ia în considerare aprobarea livrării rachetelor de croazieră Tomahawk pentru Ucraina.

Iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia în legătură cu defecțiunea unui submarin care a ieșit la suprafață, lângă coasta Franței, în urmă cu câteva zile.

Într-un nou atac rusesc peste noapte, bombe ghidate au căzut peste un spital din Harkov și 60 de oamani au fost răniți. Volodimir Zelenski a denunțat un „atac terorist și cinic, îndreptat asupra unui loc unde se salvează vieți".

Liderul Kiev făcut un apel la acțiune din partea Statelor Unite, Europei și G7 pentru a ajuta la furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Sper că voi avea posibilitatea să vin la Washington și să am o întâlnire, vineri, cu președintele (Donald Trump). Principalele subiecte vor fi apărarea antiaeriană și posibilitățile noastre de a menține presiunea asupra Rusiei cu arme cu rază lungă de acțiune”.

Cu temutele rachete de croazieră Tomahawk, forțele ucrainene ar putea lovi până la Moscova.

Însă potrivit Financial Times, Statele Unite ar putea să furnizeze Ucrainei doar 25, cel mult 50 de rachete, adică prea puține pentru a schimba dinamica războiului și situația de pe front.

Kremlinul așteaptă altceva de la Trump și emisarii săi.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Sperăm că influența Statelor Unite și abilitățile diplomatice ale emisarilor președintelui Trump vor contribui, cu siguranță, la încurajarea părții ucrainene să fie mai proactivă și mai dispusă să se implice în procesul de pace”.

Pe de altă parte, șeful NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia sporește tot mai mult producția de armament. Însă a glumit pe seama stării flotei navale rusești, după ce, acum câteva zile, submarinului Novorossiisk a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, din cauza unei defecțiuni.

Mark Rutte, șeful NATO: „Acum, practic, prezența navală rusă în Mediterană este aproape inexistentă. Un submarin rus singuratic și avariat se întoarce șchiopătând din patrulare. Cât de diferit față de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie roșu (submarinul sovietic)! Astăzi, e mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic!”

Moscova a negat că submarinul Novorossiisk - propulsat de un motor Diesel - a fost nevoit să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice. Susține că submarinul a ieșit la suprafață "pentru a respecta regulile de navigație în Canalul Mânecii", fiind urmărit în acest timp de o navă de război și un elicopter britanic.

Autoritățile olandeze au sugerat, însă, că submarinul era remorcat când a ajuns în Marea Nordului în drum spre bază.

Sursa: Pro TV

Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.

