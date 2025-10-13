Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor” și „să acționeze urgent”.

Lukașenko a spus că era dispus să „învinovățească liderii europeni și Europa pentru incapacitatea lor de a ajunge la un acord”, dar în ultimele zile ar fi primit „o mulțime de informații” potrivit cărora „problema nu este cu Statele Unite, care sunt foarte dornice să avanseze în această chestiune, nici cu Rusia, care este gata să avanseze, nici cu liderii europeni, ci mai degrabă cu Volodimir Zelenski”.

Liderul de la Minsk consideră că s-ar putea exercita „o presiune puternică” asupra lui Zelenski, iar apoi „se vor lua decizii adecvate sub această presiune”.

„Dar trebuie luate măsuri urgente. Rusia avansează pe linia frontului, și spun acest lucru în mod responsabil, pentru că observ acest lucru în fiecare zi, și ar putea duce la dispariția Ucrainei ca stat”, a mai spus Lukașenko, potrivit Ukrainska Pravda.

Însă, Lukașenko nu a specificat la ce avansuri rusești pe linia frontului se referea și nici nu a citat fapte concrete.

El a încercat, de asemenea, să intimideze Ucraina, afirmând că vecinii săi occidentali „se consideră parte din vestul Ucrainei” și „sunt gata să cucerească o parte din Ucraina, așa cum s-a întâmplat înainte de începerea Marelui Război Patriotic”. [Marele Război Patriotic este un termen originar din Rusia (și mai devreme din Uniunea Sovietică), precum și din mai multe alte țări post-sovietice, folosit pentru a se referi la Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial – teatrul de război în care Uniunea Sovietică și Germania nazistă erau principalele forțe opuse – n.red.

Lukașenko, despre Tomahawk: „Să ne calmăm în această privință”

„Prin urmare, scenariul este foarte grav. Aș dori ca președintele Ucrainei să asculte sugestiile mele și să înțeleagă că nimeni nu va aduce fericirea Ucrainei, cu excepția statelor slave, așa că este necesar să ne așezăm la masa negocierilor”, a adăugat Lukașenko.

Comentând posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk, Lukașenko a spus că „trebuie să ne calmăm în această privință”.

„Prietenul nostru Donald (Trump – n.red.) are o anumită tactică pentru a aborda cele mai urgente probleme. De aceea, uneori exercită presiuni asupra autorităților și persoanelor relevante, alteori acționează mai dur, iar apoi se calmează puțin și face un pas înapoi. Așadar, nu ar trebui să luăm de bun faptul că mâine totul va fi lansat”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a avertizat că „există un antidot pentru orice otravă”.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













