Zelenski anunță că se va întâlni din nou cu Trump la Washington. Tema principală - apărarea antiaeriană

14-10-2025 | 07:17
Trump si Zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va efectua o vizită la Washington în cursul acestei săptămâni pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.

Aura Trif

 „Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat el într-o conferinţă de presă susţinută la Kiev alături de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun preşedintelui”, a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

Ce subiecte vor aborda

Zelenski a precizat că speră să se întâlnească cu Donald Trump vineri şi că va avea şi „alte întâlniri” cu oficiali americani. El a menţionat în special întâlniri în Statele Unite cu reprezentanţi ai „companiilor militare” şi aleşi din Congres.

„Subiectul principal va fi apărarea antiaeriană, dar voi avea şi întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a spus el.

volodimir zelenski
Volodimir Zelenski dă asigurări: Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk

În ultimele zile, Ucraina a fost ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice, care ameninţă să priveze de electricitate şi încălzire un număr foarte mare de ucraineni în apropierea iernii.

O delegaţie de oficiali ucraineni de rang înalt, din care fac parte prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, sunt deja pe drum spre Statele Unite, a declarat luni seara Zelenski pe platforma X.

„Îi sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru dialogul nostru şi pentru sprijinul său”, a adăugat el în mesajul postat pe contul său de X.

În acest weekend, liderul ucrainean a purtat deja două discuţii telefonice cu Donald Trump, sâmbătă şi duminică.

Luni, în conferinţa de presă susţinută alături de Kaja Kallas, Zelenski a precizat că a discutat „în detaliu” cu Trump, în timpul acestor convorbiri telefonice, „despre capacităţile Ucrainei de a lovi la distanţă lungă”.

Duminică, preşedintele american a spus că ar putea să-l ameninţe pe Vladimir Putin că va livra Kievului rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă Rusia nu va accepta să pună capăt războiului declanşat în 2022.

News.ro

