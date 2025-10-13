Volodimir Zelenski dă asigurări: Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk

13-10-2025 | 09:18
volodimir zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă SUA vor furniza Kievului rachete Tomahawk, ele vor fi folosite doar în scopuri militare, iar civilii din Rusia nu vor fi atacaţi, informează luni Reuters.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Nu i-am atacat niciodată pe civilii lor. Aceasta este marea diferenţă între Ucraina şi Rusia", a declarat liderul ucrainean în cadrul emisiunii "Sunday Briefing" de la Fox News. "De aceea, dacă vorbim despre (rachete) cu rază lungă, vorbim doar despre obiective militare", a precizat Volodimir Zelenski.

Afirmaţiile preşedintelui Zelenski, care au fost înregistrate sâmbătă, au fost difuzate duminică, după a doua sa rundă de discuţii în doar două zile cu preşedintele american, Donald Trump.

Liderul ucrainean a spus că discută în continuare posibilitatea ca Washingtonul să furnizeze Kievului acest tip de rachete, cu rază lungă de acţiune.

Săptămâna trecută, preşedintele Trump a declarat că, înainte de a accepta să furnizeze Tomahawk-uri, vrea să ştie cum ar urma să le folosească Ucraina deoarece nu doreşte să contribuie la escaladarea războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Zelenski lucrează pentru aprobarea unui acord privind rachetele

Preşedintele Zelenski a spus că încă lucrează pentru a-l convinge pe omologul său american să aprobe un acord privind rachetele.

"Ne bazăm pe astfel de decizii, dar vom vedea", a declarat preşedintele Zelenski.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, suficient pentru a lovi adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv la Moscova.

Kremlinul a avertizat împotriva oricărei furnizări de rachete Tomahawk Ucrainei.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, la începutul acestei luni, că este imposibil să foloseşti rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american şi, prin urmare, orice livrare de astfel de rachete către Ucraina ar declanşa o "nouă etapă calitativă de escaladare" a conflictului.

Cu toate acestea, într-un mesaj adresat ucrainenilor duminică seara, preşedintele Zelenski a afirmat că vede în preocupările Rusiei un motiv de a continua demersurile.

"Vedem şi auzim că Rusia se teme că americanii ar putea să ne ofere Tomahawk-uri; acest tip de presiune ar putea funcţiona pentru pace", a afirmat liderul de la Kiev.

Contextul războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina este cel mai sângeros conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, iar oficialii ruşi spun că se află acum într-un conflict "fierbinte" cu Occidentul.

Preşedintele Putin îl prezintă ca pe un moment crucial în relaţiile Moscovei cu Occidentul, pe care îl acuză că a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991 prin extinderea NATO şi prin pătrunderea în ceea ce Moscova consideră că este sfera sa de influenţă, inclusiv Ucraina şi Georgia.

În schimb, Ucraina şi aliaţii săi l-au prezentat ca pe o anexare de tip imperialist şi au promis în mod repetat să înfrângă forţele ruse. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, razboi, volodimir zelenski,

Dată publicare: 13-10-2025 09:18

