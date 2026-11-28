Roi masiv de drone ucrainene asupra Rusiei. Câteva sute dintre ele au vizat doar capitala Moscova
Rusia a anunţat că a doborât peste 1.200 de drone ucrainene lansate pe teritoriul său, inclusiv spre regiunea Moscovei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează AFP.
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"În cursul nopţii trecute, forţele de apărare aeriană în serviciu au interceptat şi distrus 1.246 de vehicule aeriene fără pilot", a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, potrivit Agerpres.
Potrivit ministerului, dronele se aflau deasupra regiunilor, Briansk, Belgorod, Kursk, Orel, Smolensk, Voronej, Kaluga, Tula, Rostov, Volvograd, Sratov şi Samara, a teritoriului Krasnodar, a regiunii Moscova, precum şi a Republicii Başkortostan şi a Crimeei, peninsula ucraineană din Maea Neagră anexată de Rusia în 2014.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat anterior că 462 de drone ucrainene au fost lansate spre capitala rusă în noaptea de vineri spre sâmbătă.
"Între 23:00, 27 noiembrie, şi 07:00, 28 noiembrie, 462 de drone aeriene fără pilot s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forţele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării de la distanţă", a postat Sobianin pe Telegram.
"În total, 123 de drone au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova", a adăugat el, fără a preciza dacă au existat victime sau pagube materiale.
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