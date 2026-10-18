Acestea au avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat încetarea atacurilor asupra instalaţiilor energetice, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters, citat de News.ro.

”De când preşedintele american a anunţat armistiţiul energetic, în urmă cu o săptămână, Rusia a atacat în mod deliberat de 76 de ori sectoarele energetic, petrolier şi gazier ale Ucrainei”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit liderului ucrainean, cele mai recente lovituri ruseşti au vizat staţii electrice din regiunile Vinniţa, Jîtomîr, Hmelniţki şi Odesa.

Atacurile raportate de Zelenski au continuat în pofida anunţului făcut de Trump privind suspendarea loviturilor asupra infrastructurii energetice, într-un moment în care instalaţiile de producţie şi distribuţie a energiei din Ucraina sunt esenţiale pentru aprovizionarea populaţiei înaintea sezonului rece.

Reuters precizează că nici Kievul, nici Moscova nu au confirmat existenţa acordului de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice anunţat de preşedintele american.