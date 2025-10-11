Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană şi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice

Stiri externe
11-10-2025 | 17:00
zelenski trump
AFP

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire "pozitivă şi productivă" cu preşedintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

"Am discutat despre oportunităţile de consolidare a apărării antiaeriene, precum şi despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat", a scris Zelenski pe platforma X.

Preşedintele ucrainean, citat de RBC.ua, a spus că l-a felicitat pe Trump pentru succesul său şi pentru acordul pe care l-a obţinut efectiv în Orientul Mijlociu.

"Acesta este un rezultat puternic. Şi dacă războiul poate fi oprit în acea regiune, alte războaie pot fi cu siguranţă oprite, inclusiv acest război rusesc", a remarcat el.


Anunţul despre această convorbire telefonică fusese făcut cu puţin timp în urmă de şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Andrii Iermak, citat de AFP.

Citește și
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare

Convorbirea are loc după atacuri rusești masive asupra rețelei energetice

Această convorbire intervine la o zi după unul dintre cele mai importante atacuri ruseşti împotriva reţelei energetice ucrainene, care a lăsat în întuneric sute de mii de locuinţe şi a provocat moartea unui copil de şapte ani.

Într-o conferinţă de presă, vineri seara, la Kiev, preşedintele ucrainean a făcut apel către Donald Trump "să exercite presiuni" asupra lui Vladimir Putin pentru ca acesta să înceteze atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Un nou atac atac rusesc a vizat sâmbătă sistemul energetic, privând de electricitate mai multe zone din regiunea Odesa, în sudul ţării, potrivit autorităţilor.

O delegaţie ucraineană urmează să se deplaseze "la începutul săptămânii viitoare" în SUA pentru discuţii referitoare la posibile sancţiuni, energie şi apărarea antiaeriană a Ucrainei, anunţase joi Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a precizat că această delegaţie va fi condusă de premierul Iulia Sviridenko şi de şeful administraţiei sale prezidenţiale. "Problema activelor îngheţate va fi discutată cu SUA", a adăugat liderul ucrainean.

Ucraina: Atacurile asupra infrastructurii energetice, considerate crime de război

De la declanşarea invaziei în 2022, Rusia a ţintit în fiecare iarnă reţeaua energetică ucraineană, privând de electricitate şi încălzire milioane de locuinţe şi perturbând aprovizionarea cu apă, ceea ce Kievul califică drept crimă de război, conform AFP.

Rusia neagă că ar lua drept ţintă civili şi afirmă că Ucraina utilizează siturile energetice pentru a-şi alimenta sectorul militar, notează AFP. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, donald trump, volodimir zelenski,

Dată publicare: 11-10-2025 16:58

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Zelenski a explicat de ce Putin se teme de încetarea focului: „De aceea, deocamdată, el alege războiul”
Stiri externe
Zelenski a explicat de ce Putin se teme de încetarea focului: „De aceea, deocamdată, el alege războiul”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că liderul rus Vladimir Putin se teme personal de un armistițiu, deoarece revenirea la un război pe scară largă după aceea ar fi prea dificilă pentru Kremlin.

Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare
Stiri externe
Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa prin utilizare de drone pentru sabotaj şi perturbare, informează miercuri dpa.  

Zelenski a dezvăluit nouă state din Occident care trimit piese Rusiei pentru a construi rachete și drone de atac
Stiri externe
Zelenski a dezvăluit nouă state din Occident care trimit piese Rusiei pentru a construi rachete și drone de atac

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat luni prezenţa a mii de componente furnizate de companii străine, în special americane, germane sau japoneze, în sistemele de rachete şi de drone utilizate de Rusia pentru a lovi Ucraina.

Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Vestului după un nou atac masiv al Rusiei: „Putin râde de Occident”
Stiri externe
Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Vestului după un nou atac masiv al Rusiei: „Putin râde de Occident”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de 'răspunsuri reale' din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete, transmite dpa.

AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar
Stiri externe
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o "escaladare", a avertizat în timpul unui summit joi la Copenhaga preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, lansând un apel câtre europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

Recomandări
Viktor Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: „Îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”
Stiri Politice
Viktor Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: „Îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”

Viktor Orban a avut numai cuvinte de laudă despre omologul său român Ilie Bolojan, despre care a spus la postul public de radio din Ungaria că ”îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, care este acum situația României.

 

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA
Stiri externe
Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA

Marea Britanie a anunţat că două avioane RAF au patrulat graniţa cu Rusia alături de SUA şi NATO, pe fondul incursiunilor ruseşti în spaţiul NATO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28