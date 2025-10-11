Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană şi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire "pozitivă şi productivă" cu preşedintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters.

"Am discutat despre oportunităţile de consolidare a apărării antiaeriene, precum şi despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat", a scris Zelenski pe platforma X.

Preşedintele ucrainean, citat de RBC.ua, a spus că l-a felicitat pe Trump pentru succesul său şi pentru acordul pe care l-a obţinut efectiv în Orientul Mijlociu.

"Acesta este un rezultat puternic. Şi dacă războiul poate fi oprit în acea regiune, alte războaie pot fi cu siguranţă oprite, inclusiv acest război rusesc", a remarcat el.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025



Anunţul despre această convorbire telefonică fusese făcut cu puţin timp în urmă de şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Andrii Iermak, citat de AFP.

Convorbirea are loc după atacuri rusești masive asupra rețelei energetice

Această convorbire intervine la o zi după unul dintre cele mai importante atacuri ruseşti împotriva reţelei energetice ucrainene, care a lăsat în întuneric sute de mii de locuinţe şi a provocat moartea unui copil de şapte ani.

Într-o conferinţă de presă, vineri seara, la Kiev, preşedintele ucrainean a făcut apel către Donald Trump "să exercite presiuni" asupra lui Vladimir Putin pentru ca acesta să înceteze atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Un nou atac atac rusesc a vizat sâmbătă sistemul energetic, privând de electricitate mai multe zone din regiunea Odesa, în sudul ţării, potrivit autorităţilor.

O delegaţie ucraineană urmează să se deplaseze "la începutul săptămânii viitoare" în SUA pentru discuţii referitoare la posibile sancţiuni, energie şi apărarea antiaeriană a Ucrainei, anunţase joi Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a precizat că această delegaţie va fi condusă de premierul Iulia Sviridenko şi de şeful administraţiei sale prezidenţiale. "Problema activelor îngheţate va fi discutată cu SUA", a adăugat liderul ucrainean.

Ucraina: Atacurile asupra infrastructurii energetice, considerate crime de război

De la declanşarea invaziei în 2022, Rusia a ţintit în fiecare iarnă reţeaua energetică ucraineană, privând de electricitate şi încălzire milioane de locuinţe şi perturbând aprovizionarea cu apă, ceea ce Kievul califică drept crimă de război, conform AFP.

Rusia neagă că ar lua drept ţintă civili şi afirmă că Ucraina utilizează siturile energetice pentru a-şi alimenta sectorul militar, notează AFP.

