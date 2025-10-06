Zelenski a dezvăluit nouă state din Occident care trimit piese Rusiei pentru a construi rachete și drone de atac

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat luni prezenţa a mii de componente furnizate de companii străine, în special americane, germane sau japoneze, în sistemele de rachete şi de drone utilizate de Rusia pentru a lovi Ucraina.

"În timpul loviturilor masive din noaptea de 5 octombrie (sâmbătă spre duminică), Rusia a utilizat 549 de sisteme de arme ce conţineau 102.785 de componente de fabricaţie străină", a afirmat Zelenski pe reţelele sociale.

El a enumerat nouă ţari acuzate că nu împiedică aceste aprovizionări: SUA, China, Taiwan, Regatul Unit, Germania, Elveţia, Japonia, Coreea de Sud şi Olanda.

Companii din aceste ţări furnizează între altele sisteme informatice, microprocesoare, captatoare sau convertoare din analog în digital, permiţând funcţionarea rachetelor şi dronelor, potrivit preşedintelui ucrainean.

Rachetele balistice ruse precum Iskander sau Kinjal utilizează tehnologii importate din SUA, a dezvăluit Zelenski.

De asemenea, "micro-controlerele de drone sunt fabricate în Elveţia, în timp ce micro-ordinatoarele pentru controlul zborurilor (rachetelor şi dronelor) sunt produse în Regatul Unit", a detaliat Volodimir Zelenski.

"Am comunicat propuneri menite să reducă aceste obiceiuri de aprovizionare. Partenerii noştri dispun deja de date detaliate cu privire la ce companie şi ce produs să ţintească şi cum să reacţioneze", a declarat liderul ucrainean.

Rusia îşi intensifică în prezent atacurile aeriene nocturne împotriva Ucrainei, vizând în special reţeaua sa electrică şi provocând întreruperi de curent.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, aproape 500 de drone şi peste 50 de rachete au lovit Ucraina.

La Liov (Lviv, Lvov), care de la începutul invaziei ruse în 2022 fusese mai ferit ca alte mari oraşe ale Ucrainei, patru persoane au fost ucise.

Este vorba de cel mai mare atac de la începutul războiului asupra acestei regiuni situate în vestul Ucrainei, potrivit guvernatorului său Maksîm Kozîţkîi.

La Zaporojie, o persoană a fost ucisă şi alte zece au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

