Zelenski a dezvăluit nouă state din Occident care trimit piese Rusiei pentru a construi rachete și drone de atac

Stiri externe
06-10-2025 | 14:15
rusia drona
Imago

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat luni prezenţa a mii de componente furnizate de companii străine, în special americane, germane sau japoneze, în sistemele de rachete şi de drone utilizate de Rusia pentru a lovi Ucraina.

autor
Stirileprotv

"În timpul loviturilor masive din noaptea de 5 octombrie (sâmbătă spre duminică), Rusia a utilizat 549 de sisteme de arme ce conţineau 102.785 de componente de fabricaţie străină", a afirmat Zelenski pe reţelele sociale.

El a enumerat nouă ţari acuzate că nu împiedică aceste aprovizionări: SUA, China, Taiwan, Regatul Unit, Germania, Elveţia, Japonia, Coreea de Sud şi Olanda.

Companii din aceste ţări furnizează între altele sisteme informatice, microprocesoare, captatoare sau convertoare din analog în digital, permiţând funcţionarea rachetelor şi dronelor, potrivit preşedintelui ucrainean.

Rachetele balistice ruse precum Iskander sau Kinjal utilizează tehnologii importate din SUA, a dezvăluit Zelenski.

Citește și
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”

De asemenea, "micro-controlerele de drone sunt fabricate în Elveţia, în timp ce micro-ordinatoarele pentru controlul zborurilor (rachetelor şi dronelor) sunt produse în Regatul Unit", a detaliat Volodimir Zelenski.

"Am comunicat propuneri menite să reducă aceste obiceiuri de aprovizionare. Partenerii noştri dispun deja de date detaliate cu privire la ce companie şi ce produs să ţintească şi cum să reacţioneze", a declarat liderul ucrainean.

Rusia îşi intensifică în prezent atacurile aeriene nocturne împotriva Ucrainei, vizând în special reţeaua sa electrică şi provocând întreruperi de curent.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, aproape 500 de drone şi peste 50 de rachete au lovit Ucraina.

La Liov (Lviv, Lvov), care de la începutul invaziei ruse în 2022 fusese mai ferit ca alte mari oraşe ale Ucrainei, patru persoane au fost ucise.

Este vorba de cel mai mare atac de la începutul războiului asupra acestei regiuni situate în vestul Ucrainei, potrivit guvernatorului său Maksîm Kozîţkîi.

La Zaporojie, o persoană a fost ucisă şi alte zece au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, drone, Zelenski,

Dată publicare: 06-10-2025 14:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Merkel dă vina pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Nu au susținut ideea, apoi a început agresiunea”
Stiri externe
Merkel dă vina pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Nu au susținut ideea, apoi a început agresiunea”

Angela Merkel, fostul cancelar german sub conducerea căreia Germania a cultivat relațiile cu Rusia, acuză Polonia și statele baltice că sunt responsabile pentru războiul pornit de Putin în Ucraina în 2022.

Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”
Stiri externe
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”

Dmitri Medvedev i-a numit „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, spunând că trebuie să simtă „pericolul războiului”.

Care e adevăratul plan al lui Vladimir Putin. Un expert englez explică ce a vrut să obțină Rusia cu incursiunile în NATO
Stiri externe
Care e adevăratul plan al lui Vladimir Putin. Un expert englez explică ce a vrut să obțină Rusia cu incursiunile în NATO

Amenințările îndrăznețe ale lui Vladimir Putin împotriva aliaților NATO din ultimele săptămâni au determinat analiștii să încerce să descifreze planul liderului rus.

Recomandări
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune
Stiri actuale
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune

În 2025, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru descoperirile lor fundamentale despre mecanismele care țin sistemul imunitar sub control.

 

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28