Zelenski a explicat de ce Putin se teme de încetarea focului: „De aceea, deocamdată, el alege războiul”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că liderul rus Vladimir Putin se teme personal de un armistițiu, deoarece revenirea la un război pe scară largă după aceea ar fi prea dificilă pentru Kremlin.

„Nu este ușor pentru ei să treacă de la un război pe scară largă la un armistițiu și apoi din nou la un război pe scară largă. Este dificil din punct de vedere economic, dificil din punct de vedere social, dificil să facem lumea (să accepte acest lucru – n.red.). Și, cu siguranță, dificil pentru țările care încă îi strâng mâna lui Putin astăzi. De aceea, deocamdată, el alege războiul”, a declarat Volodimir Zelenski

Zelenski a subliniat că încetarea focului este posibilă, dar necesită o presiune mai mare asupra Rusiei.

„Presiunea va funcționa atunci când vor pierde mai mult din război decât ar pierde în alte scenarii. Loviturile noastre de lungă distanță, sancțiunile puternice, menținerea poziției noastre pe câmpul de luptă, apărarea noastră – și, desigur, sprijinirea inițiativelor de pace, deoarece este ceea ce trebuie făcut – toate acestea vor funcționa”, a adăugat liderul de la Kiev, citat de Ukrainska Pravda.

Mai mult, Zelenski a declarat că Ucraina îl va nominaliza pe președintele american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va reuși să oprească acțiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei.

