Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare

08-10-2025 | 16:01
Volodimir Zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa prin utilizare de drone pentru sabotaj şi perturbare, informează miercuri dpa.  

Mihaela Ivăncică

În mesajul său video de marţi seara, Zelenski a spus că Moscova îşi foloseşte aşa-numita "flotă din umbră" nu doar pentru a finanţa războiul prin transport de petrol cu tancuri petroliere, ci şi pentru sabotaj şi diverse eforturi de a submina stabilitatea pe întreg continentul european.

"Recentele lansări de drone de pe tancuri petroliere constituie un astfel de exemplu", a subliniat Zelenski, citând informaţii ale serviciilor secrete ucrainene.

Informaţiile oficiale cu privire la originile dronelor recent reperate în mai multe ţări europene, printre care Danemarca şi Germania, nu au fost deocamdată confirmate. Rusia a negat orice implicare.

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului Federal de Securitate al Rusiei, a sugerat că forţele ucrainene folosesc chiar ele astfel de drone pentru a provoca şi a atrage Europa într-un război contra Rusiei. Ucraina produce şi ea drone cu rază lungă de acţiune.

volodimir zelenski
Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Vestului după un nou atac masiv al Rusiei: „Putin râde de Occident”

"Împărtăşim informaţiile pe care le avem cu partenerii noştri şi este crucial ca ei să facă paşi tangibili ca răspuns la acţiunile Rusiei", a declarat liderul ucrainean, adăugând că vor exista pe viitor alte reuniuni şi negocieri, atât publice, cât şi în spatele uşilor închise. El nu a oferit mai multe detalii.

"Ruşii trebuie să ştie că niciuna dintre acţiunile lor distructive - toate lucrurile josnice pe care ei le fac - nu va rămâne fără un răspuns din partea lumii", a mai subliniat Zelenski.

Ucraina se apără în faţa agresiunii declanşate împotriva sa de Rusia de peste trei ani şi jumătate, ajutată de o susţinere militară occidentală.

De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

