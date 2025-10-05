Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Vestului după un nou atac masiv al Rusiei: „Putin râde de Occident”

Stiri externe
05-10-2025 | 21:37
volodimir zelenski
AFP

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de 'răspunsuri reale' din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete, transmite dpa.

autor
Stirileprotv

„Din nefericire, nu există o reacţie adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă”, a spus Zelenski în mesajul său video zilnic, remarcând amploarea şi îndrăzneala în creştere ale atacurilor.

„Aceasta este exact de ce (preşedintele rus Vladimir) Putin o face: pur şi simplu râde de Occident, de tăcerea lui şi de absenţa contramăsurilor decisive”, a adăugat liderul ucrainean.

„Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă şi chiar acum, înaintea iernii, ia la ţintă infrastructura de gaze, generarea şi transportul de electricitate”, a afirmat el.

Armata rusă a atacat Ucraina în cursul nopţii cu 53 de rachete şi câteva valuri de drone. Cinci persoane au fost ucise - patru în regiunea vestică Lvov şi una în Zaporojia - şi 18 rănite.

Citește și
Cernobîl
Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o "ameninţare globală"

La Lvov a fost vorba despre cel mai mare atac în această regiune de la începutul războiului, potrivit guvernatorului Maksim Kozîţki.

Conform primarului Andrii Sadovî, un complex industrial a luat foc după atac. O altă întreprindere industrială a fost vizată în regiunea Vinniţa (centru-est).

Zelenski s-a arătat nemulţumit şi de faptul că dronele de atac ruseşti conţin componente „care sunt în continuare livrate din ţări occidentale şi diferite ţări vecine cu Rusia”.

El şi-a exprimat uimirea că, şi după mai mult de trei ani şi jumătate de război, nu este clar cum să fie oprită furnizarea acestor componente critice.

„Cele aproape 500 de drone pe care ruşii le-au folosit astă-noapte conţin peste 100.000 de componente fabricate în străinătate”, a exemplificat Zelenski.

Conform AFP, armata rusă a raportat că a lansat în cursul nopţii „un atac masiv cu ajutorul unor arme de înaltă precizie”, precum rachete Kinjal, asupra unor „întreprinderi ale complexului militaro-industrial ucrainean şi a infrastructurilor de gaze şi energetice care le asigurau funcţionarea”.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, atac, Zelenski,

Dată publicare: 05-10-2025 21:37

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar
Stiri externe
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o "escaladare", a avertizat în timpul unui summit joi la Copenhaga preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, lansând un apel câtre europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o
Stiri externe
Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o "ameninţare globală"

Un bombardament rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina. Zona rămâne sub supraveghere pentru a preveni riscurile nucleare, scrie AFP. 

Poziția oficială a specialiștilor AEIA după ce Zelenski a anunțat pericol nuclear la centrala Zaporojie
Stiri externe
Poziția oficială a specialiștilor AEIA după ce Zelenski a anunțat pericol nuclear la centrala Zaporojie

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa și aflată sub ocupația forțelor ruse din sud-estul Ucrainei, rămâne într-o situație extrem de fragilă, dar nu prezintă „niciun pericol imediat” pentru moment, anunță AEIA.

Recomandări
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Romania, te iubesc!
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizăm” eșecul.

Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Stiri actuale
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși
Stiri Politice
Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să devină consilier prezidențial pentru politică internă, iar profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu care se va întoarce la MAE și va primi un post de ambasador.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28