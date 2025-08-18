„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO
273 de persoane aflate la bordul unui Boeing 757-300 au trecut prin momente de groază sâmbătă seara, după ce motorul din dreapta al aeronavei a luat foc la scurt timp după decolarea de pe insula Corfu, Grecia.
Motorul drept s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de 1.500 de picioare (457 metri), iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.
”Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.
”A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat Bild o femeie în stare de loc.
Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025
The crew shut it down, declared an emergency, and safely diverted to Brindisi, Italy,… pic.twitter.com/5spEYF8uKf
În pofiida agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul, a informat pe toată lumea şi a încercat să-i liniştească pepasageri.
Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel.
Eine Condor-Maschine, die auf dem Weg von Korfu nach Düsseldorf war, ist gestern in Brindisi in Italien notgelandet. Verletzt wurde niemand. Heute sollen die 247 Passagiere mit einer Ersatzmaschine ihren Flug fortsetzen.https://t.co/qq5SP1bwus pic.twitter.com/z1mQRgZLPU— WDR aktuell (@WDRaktuell) August 17, 2025
”După aterizare, clienţii au părăsit treptat avionul. Din nefericire, nu existau suficiente capacităţi hoteliere disponibile la faţa locului”, a declarat compania tablocuului german.
Voucere pentru alimente şi pături au fost distribuite pe aeroport.
Alt avion a decolat duminică spre Düsseldorf.
O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.