„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO

273 de persoane aflate la bordul unui Boeing 757-300 au trecut prin momente de groază sâmbătă seara, după ce motorul din dreapta al aeronavei a luat foc la scurt timp după decolarea de pe insula Corfu, Grecia.

Motorul drept s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de 1.500 de picioare (457 metri), iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.

”Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.

”A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat Bild o femeie în stare de loc.

Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.

The crew shut it down, declared an emergency, and safely diverted to Brindisi, Italy,… pic.twitter.com/5spEYF8uKf — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025

În pofiida agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul, a informat pe toată lumea şi a încercat să-i liniştească pepasageri.

Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel.

Eine Condor-Maschine, die auf dem Weg von Korfu nach Düsseldorf war, ist gestern in Brindisi in Italien notgelandet. Verletzt wurde niemand. Heute sollen die 247 Passagiere mit einer Ersatzmaschine ihren Flug fortsetzen.https://t.co/qq5SP1bwus pic.twitter.com/z1mQRgZLPU — WDR aktuell (@WDRaktuell) August 17, 2025

”După aterizare, clienţii au părăsit treptat avionul. Din nefericire, nu existau suficiente capacităţi hoteliere disponibile la faţa locului”, a declarat compania tablocuului german.

Voucere pentru alimente şi pături au fost distribuite pe aeroport.

Alt avion a decolat duminică spre Düsseldorf.

O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.

