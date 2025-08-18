„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO

18-08-2025 | 13:58
273 de persoane aflate la bordul unui Boeing 757-300 au trecut prin momente de groază sâmbătă seara, după ce motorul din dreapta al aeronavei a luat foc la scurt timp după decolarea de pe insula Corfu, Grecia.

Mihaela Ivăncică

Motorul drept s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de 1.500 de picioare (457 metri), iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.

”Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.

”A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat Bild o femeie în stare de loc.

În pofiida agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul, a informat pe toată lumea şi a încercat să-i liniştească pepasageri.

Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel.

”După aterizare, clienţii au părăsit treptat avionul. Din nefericire, nu existau suficiente capacităţi hoteliere disponibile la faţa locului”, a declarat compania tablocuului german.

Voucere pentru alimente şi pături au fost distribuite pe aeroport.

Alt avion a decolat duminică spre Düsseldorf.

O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.

