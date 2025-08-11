Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian după accidentul aviatic soldat cu doi morți

Stiri actuale
11-08-2025 | 13:32
avion
protv.ro

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au deschis un dosar pentru infracţiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de sâmbătă, când un avion ultrauşor s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad.

autor
Sabrina Saghin

AGERPRES, că se fac cercetări cu privire la încălcarea art. 112 din Legea 21/2020 (Codul Aerian) raportat la art. 122.

Procurorii au în vedere „încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

Raportat la art. 122, înseamnă că fapta menţionată a fost urmată de moartea uneia sau mai multor persoane.

Procurorii au precizat că cercetările au loc in rem, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

Citește și
avion antonov
Rusia produce anul acesta un singur avion comercial și obligă țările aliate să zboare pe rutele sale interne

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a anunţat, de asemenea, pe propriul site, că „evenimentul face obiectul unei investigaţii privind siguranţa", iar în accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078.

Un avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în jurul orei 11:30, în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad, iar pilotul de 48 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc.

Pilotul era din Bucureşti, iar în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. Zborul era unul de agrement, iar avionul a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad. Aparatul s-a prăbuşit lângă o hală din curtea fabricii, care însă a fost închisă definitiv de proprietarii americani în luna iunie, astfel că la sol nu au existat victime. Paznicii au văzut incidentul şi au sunat imediat la 112.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad informase că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale.

Sâmbătă şi duminică, la poarta principală a fabricii au aprins lumânări mai multe persoane, în memoria victimelor.

Sursa: Agerpres

Etichete: timisoara, accident, avion, accident aviatice,

Dată publicare: 11-08-2025 13:32

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit
Stiri actuale
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad.

Rusia produce anul acesta un singur avion comercial și obligă țările aliate să zboare pe rutele sale interne
Stiri externe
Rusia produce anul acesta un singur avion comercial și obligă țările aliate să zboare pe rutele sale interne

Rusia a produs anul acesta un singur avion comercial și se bazează pe o ”contrabandă” legală pentru piese de schimb necesare celor 700 de avioane civile ale sale, fără acordul producătorilor. 

Panică într-un avion care zbura spre Paris. Imagini cu pasagerii având măștile de oxigen pe față și botul aeronavei distrus
Stiri externe
Panică într-un avion care zbura spre Paris. Imagini cu pasagerii având măștile de oxigen pe față și botul aeronavei distrus

Un zbor de la Madrid spre Paris a fost nevoit să facă cale întoarsă pe aeroport după o coliziune cu o pasăre, la scurt timp de la decolare. Impactul a avariat aeronava şi i-a speriat pe pasageri, relatează dpa.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12