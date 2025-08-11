Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian după accidentul aviatic soldat cu doi morți

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au deschis un dosar pentru infracţiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de sâmbătă, când un avion ultrauşor s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad.

AGERPRES, că se fac cercetări cu privire la încălcarea art. 112 din Legea 21/2020 (Codul Aerian) raportat la art. 122.

Procurorii au în vedere „încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

Raportat la art. 122, înseamnă că fapta menţionată a fost urmată de moartea uneia sau mai multor persoane.

Procurorii au precizat că cercetările au loc in rem, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a anunţat, de asemenea, pe propriul site, că „evenimentul face obiectul unei investigaţii privind siguranţa", iar în accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078.

Un avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în jurul orei 11:30, în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad, iar pilotul de 48 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc.

Pilotul era din Bucureşti, iar în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. Zborul era unul de agrement, iar avionul a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad. Aparatul s-a prăbuşit lângă o hală din curtea fabricii, care însă a fost închisă definitiv de proprietarii americani în luna iunie, astfel că la sol nu au existat victime. Paznicii au văzut incidentul şi au sunat imediat la 112.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad informase că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale.

Sâmbătă şi duminică, la poarta principală a fabricii au aprins lumânări mai multe persoane, în memoria victimelor.

