Elicoptere de atac urcate într-un avion ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv | VIDEO

Trei elicoptere de atac Mi-24D/V Hind au fost încărcate vineri într-un avion militar ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv. Autoritățile bulgare nu au confirmat oficial, dar cel mai probabil elicopterele de atac au luat calea Ucrainei.

Observatorii militari au surprins vineri imagini cu un avion de transport ucrainean Antonov An-124-100, cu numărul de înmatriculare UR-82029, staționat pe aeroportul bulgar Plovdiv, alături de trei elicoptere de atac Mi-24D/V, gata de încărcare, scrie Novinite.

Looks like Bulgarian Mi-24s are going to Ukraine. https://t.co/YXGdYBOj1i — The Military Watch (@MarcinRogowsk14) August 14, 2025

Se crede că elicopterele de atac bulgărești au fost trimise în Ucraina, deși autoritățile de la Sofia nu au confirmat oficial transportul.

Avionul ucrainean, reperat cu numele ”Be Brave Like Bucha”

Observatorii relatează că cele trei Mi-24 au fost trimise de Bulgaria pentru a consolida capacitățile aeriene ale armatei Ucrainei.

In Plovdiv, Bulgaria, three Mi-24 attack helicopters were filmed yesterday being loaded onto a Ukrainian An-124. It’s believed they will join Ukraine’s army aviation fleet. pic.twitter.com/5jJJ3e2QFb — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) August 15, 2025

Această livrare pare să fie un nou pachet de cel puțin trei elicoptere de luptă Mi-24D/V Hind excedentare, furnizate Ucrainei de către Bulgaria.

Aeronava, reperată pe aeroportul Plovdiv sub numele „Be Brave Like Bucha”, urma să zboare direct în Ucraina.

