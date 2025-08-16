Elicoptere de atac urcate într-un avion ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv | VIDEO

Stiri externe
16-08-2025 | 15:44
elicoptere plovdiv
Novinite

Trei elicoptere de atac Mi-24D/V Hind au fost încărcate vineri într-un avion militar ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv. Autoritățile bulgare nu au confirmat oficial, dar cel mai probabil elicopterele de atac au luat calea Ucrainei.

autor
Cristian Anton

Observatorii militari au surprins vineri imagini cu un avion de transport ucrainean Antonov An-124-100, cu numărul de înmatriculare UR-82029, staționat pe aeroportul bulgar Plovdiv, alături de trei elicoptere de atac Mi-24D/V, gata de încărcare, scrie Novinite.

Se crede că elicopterele de atac bulgărești au fost trimise în Ucraina, deși autoritățile de la Sofia nu au confirmat oficial transportul.

Avionul ucrainean, reperat cu numele ”Be Brave Like Bucha”

Observatorii relatează că cele trei Mi-24 au fost trimise de Bulgaria pentru a consolida capacitățile aeriene ale armatei Ucrainei.

Citește și
razboi in ucraina
Analiză BNR: Cât ne-a costat, de fapt, invazia Rusiei în Ucraina. Gaura făcută în economie și în bugetul de stat

Această livrare pare să fie un nou pachet de cel puțin trei elicoptere de luptă Mi-24D/V Hind excedentare, furnizate Ucrainei de către Bulgaria.

Aeronava, reperată pe aeroportul Plovdiv sub numele „Be Brave Like Bucha”, urma să zboare direct în Ucraina.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ucraina, ajutor, Bulgaria, trimis, elicopter militar,

Dată publicare: 16-08-2025 15:44

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Va putea adăposti 5.000 de soldați
Stiri externe
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei. Va putea adăposti 5.000 de soldați

Guvernul bulgar va construi o bază militară pentru până la 5.000 de soldați, parte a strategiei NATO de întărire a flancului estic, lansată după anexarea Crimeei în 2014 și extinsă după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.  

Analiză BNR: Cât ne-a costat, de fapt, invazia Rusiei în Ucraina. Gaura făcută în economie și în bugetul de stat
Stiri actuale
Analiză BNR: Cât ne-a costat, de fapt, invazia Rusiei în Ucraina. Gaura făcută în economie și în bugetul de stat

Un studiu recent publicat de Banca Națională arată efectele invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, declanșată în februarie 2022, asupra economiilor din regiune, cu un accent deosebit pe Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia și România.

Biserica Ortodoxă Rusă care sfințește războiul ”invadează” discret Bulgaria. Marșuri pentru obligativitatea religiei în școli
Stiri externe
Biserica Ortodoxă Rusă care sfințește războiul ”invadează” discret Bulgaria. Marșuri pentru obligativitatea religiei în școli

O rețea-fantomă a Bisericii Ortodoxe Ruse conduse de patrarhiul Kiril, cel care a sfințit războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, devine din ce în ce mai influentă în Bulgaria, unde activează în principal în școli.

 

Partidul pro-rus din Bulgaria îndeamnă la revoltă armată împotriva adoptării euro. ”Perversiune morală și sexuală”
Stiri externe
Partidul pro-rus din Bulgaria îndeamnă la revoltă armată împotriva adoptării euro. ”Perversiune morală și sexuală”

Partidul pro-rus Renașterea îi îndeamnă pe bulgari la revoltă armată împotriva adoptării monedei euro. Liderul care a cerut explicit bulgarilor să se înarmeze și să iasă în stradă a spus că zona euro este o ”perversiune morală și sexuală”.

 

Serviciul de informații al armatei din Bulgaria: Există un risc ridicat ca Rusia să declanșeze un conflict armat în Moldova
Stiri externe
Serviciul de informații al armatei din Bulgaria: Există un risc ridicat ca Rusia să declanșeze un conflict armat în Moldova

Serviciul de informații al armatei din Bulgaria susține că există un risc ridicat ca Rusia să declanșeze conflicte armate în Republica Moldova, Georgia și chiar Armenia.

 

Recomandări
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
Stiri externe
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska

Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12