Ce va face Putin pe durata celor patru ore de zbor spre Alaska. Președintele rus va studia materiale despre Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin va sosi vineri, la ora 11:00 (22:00, ora României), în Anchorage, Alaska, unde va fi întâmpinat la avion de omologul său american, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Un fragment din interviul acordat de Peskov a fost publicat vineri pe canalul Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin, relatează agenția The Associated Press.

Potrivit lui Peskov, pe durata celor patru ore de zbor de la Magadan, Putin intenționează să studieze materiale legate de situația din Ucraina, tensiunile bilaterale, cooperarea economică și dosarele globale.

În drum spre Anchorage, joi, liderul de la Kremlin a făcut o escală la Magadan, în Extremul Orient rus, informează agenția de stat Interfax. Acolo, Putin s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii și a depus flori la un memorial din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, dedicat cooperării aeriene dintre fosta Uniune Sovietică și Statele Unite.

Agenția AP notează că această escală este „interesantă”, mai ales în contextul răcirii relațiilor dintre Alaska și liderul rus, după declanșarea invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Consiliul local din Anchorage a votat în unanimitate suspendarea înfrățirii cu orașul Magadan, stabilită în urmă cu 30 de ani, iar consiliul din Juneau a transmis o scrisoare de îngrijorare către orașul Vladivostok, cu care era, la rândul său, înfrățit.

Potrivit AFP, Vladimir Putin a depus flori în fața unei sculpturi simbolice din Magadan, care înfățișează o strângere de mână între un pilot sovietic și unul american, în memoria cooperării dintre URSS și SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

