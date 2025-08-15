Ce va face Putin pe durata celor patru ore de zbor spre Alaska. Președintele rus va studia materiale despre Ucraina

Stiri externe
15-08-2025 | 20:04
Vladimir Putin
Getty

Președintele rus Vladimir Putin va sosi vineri, la ora 11:00 (22:00, ora României), în Anchorage, Alaska, unde va fi întâmpinat la avion de omologul său american, Donald Trump, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

autor
Mihaela Ivăncică

Un fragment din interviul acordat de Peskov a fost publicat vineri pe canalul Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin, relatează agenția The Associated Press.

Potrivit lui Peskov, pe durata celor patru ore de zbor de la Magadan, Putin intenționează să studieze materiale legate de situația din Ucraina, tensiunile bilaterale, cooperarea economică și dosarele globale.

În drum spre Anchorage, joi, liderul de la Kremlin a făcut o escală la Magadan, în Extremul Orient rus, informează agenția de stat Interfax. Acolo, Putin s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii și a depus flori la un memorial din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, dedicat cooperării aeriene dintre fosta Uniune Sovietică și Statele Unite.

Agenția AP notează că această escală este „interesantă”, mai ales în contextul răcirii relațiilor dintre Alaska și liderul rus, după declanșarea invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Citește și
Donald Trump şi Vladimir Putin
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Consiliul local din Anchorage a votat în unanimitate suspendarea înfrățirii cu orașul Magadan, stabilită în urmă cu 30 de ani, iar consiliul din Juneau a transmis o scrisoare de îngrijorare către orașul Vladivostok, cu care era, la rândul său, înfrățit.

Potrivit AFP, Vladimir Putin a depus flori în fața unei sculpturi simbolice din Magadan, care înfățișează o strângere de mână între un pilot sovietic și unul american, în memoria cooperării dintre URSS și SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Ce ar putea însemna primele ore după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, vladimir putin, alaska,

Dată publicare: 15-08-2025 20:04

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

În drum spre întâlnirea cu Donald Trump, Vladimir Putin a ținut să oprească într-un loc anume: ”Nu ratează niciodată ocazia”
Stiri externe
În drum spre întâlnirea cu Donald Trump, Vladimir Putin a ținut să oprească într-un loc anume: ”Nu ratează niciodată ocazia”

Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, ca să viziteze un monument dedicat prieteniei dintre URSS şi Statele Unite.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Stiri Turism
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12