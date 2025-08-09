Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

09-08-2025 | 13:39
accident avion arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad.

Lorena Mihăilă

 „Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

Două persoane au murit. Una dintre victime ar fi un căpitan la Wizz Air, au delcarat surse pentru Știrile ProTV.

„În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a mai transmis ISU Arad. 

Ilie Bolojan
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
accident avion arad

La fața locului intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate şi trei ambulanţe SAJ.

Din primele informaţii, avionul a căzut în curtea Astra Vagoane din Arad.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-08-2025 11:59

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

