Un telefon a supraviețuit unei căderi de peste 800 de metri dintr-un avion. Cum a reușit proprietara să-l găsească intact

11-08-2025 | 20:54
Un telefon a supraviețuit unei căderi de peste 800 de metri dintr-un avion
O femeie din Germania și-a scăpat iPhone-ul 16 Pro dintr-un avion, iar telefonul a căzut de la peste 800 de metri înălțime. Spre surprinderea ei, dispozitivul a fost găsit complet intact, fără nicio zgârietură sau fisură.

Ioana Andreescu

Ashley Prange filma dintr-un avion mic deasupra Germaniei când, dintr-o dată, iPhone-ul i-a fost smuls din mâini și a căzut în gol. Telefonul a plonjat de la o înălțime de peste 800 de metri.

Ea a crezut că astfel totul s-a terminat, însă a deschis aplicația „Găsește-mi iPhone-ul” și a văzut ultima locație a telefonului - în adâncul unei pădure întinsă, aproape de casa verișoarei sale din Valea Rinului. Deoarece în husă se aflau cardul de credit și permisul de conducere, a decis că merită să încerce să-l recupereze.

Câteva ore mai târziu, în mijlocul pădurii dese, telefonul i-a sărit în ochi. iPhone-ul era perfect intact — ecranul nu avea nicio fisură și pornea fără probleme. Ashley spune că această „minune” se datorează atât husei Bellroy, cât și calității construcției iPhone-ului 16 Pro.

Ce a declarat femeia

„Este o poveste incredibilă. În timp ce zburam cu avionul în Germania, telefonul meu a fost aspirat din avion în timp ce filmam. A căzut de la o înălțime de peste 800 de metri. Evident, am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna, dar am verificat funcția «Găsește-mi iPhone-ul». A arătat că telefonul era ultima oară detectat într-o pădure. Pentru că în telefon aveam cardul de credit și permisul de conducere, am decis să facem o drumeție să vedem dacă îl găsim. Pădurea era imensă, dar, în mod surprinzător, am găsit telefonul și cardurile! Telefonul nu era deloc spart și funcționa perfect. Nu știu cum e posibil!”, a povestit ea pe Instagram.

Sursa: 9to5mac.com

11-08-2025 19:25

