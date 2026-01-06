Liderii europeni susţin Danemarca şi resping revendicarea Groenlandei de către Donald Trump: „Le vom apăra neîncetat”

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer îşi exprimă marţi, într-o „Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca.

autor
Claudia Alionescu

Aceştia se opun revendicării Groenlandei de către preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

”Danemarcei şi Groenlandei şi numai lor le revine să decidă în probleme legate de Danemarca şi Groenlanda”, declară liderii europeni.


Ei subliniază că regatul face ”parte” din NATO, la fel ca Statele Unite, legate la rândul lor de Copenhaga printr-un acord de apărare.

”Regatul Danemarcei - inclusiv Groenlanda - face parte din NATO. Securitatea în Arctica trebuie, aşadar să fie asigurată în mod colectiv, în cooperare cu aliaţii NATO, inclusiv Statele Unite”, afirmă ei în această declaraţie, publicată de către Cancelaria germană.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez, britanic Keir Starmer şi danez Mette Frederiksen cer ca aceasră cooperare să respecte ”principiile Chartei ONU, şi anume suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor”.

”Acestea sunt principii universale, iar noi le vom apăra neîncetat”, subliniază liderii acestor ţări europene.

Ambițiile lui Trump

După acțiunea militară a SUA asupra Venezuelei, care a dus la arestarea președintelui Nicolás Maduro, Donald Trump și-a repetat intențiile de a anexa Groenlanda la Statele Unite.

Apel de revoltă de la premierul Danemarcei

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a transmis cel mai puternic apel de revoltă de până acum, spunând că apelurile lui Trump de a revendica insula trebuie să înceteze.

