Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive"

Stiri externe
21-11-2025 | 20:21
Vladimir Putin
Getty Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă", informează EFE.

autor
Ioana Andreescu

„Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administraţia americană", a declarat liderul de la Kremlin la începutul unei teleconferinţe cu membrii Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

„Poate servi drept bază pentru o soluţionare paşnică definitivă, dar acest plan nu a fost discutat cu noi în termeni concreţi", a declarat şeful statului rus în timpul şedinţei televizate a acestei reuniuni, potrivit AFP.

„Suntem pregătiţi să purtăm negocieri paşnice şi să rezolvăm problemele prin mijloace paşnice. Cu toate acestea, acest lucru necesită, desigur, o discuţie amănunţită a tuturor detaliilor planului propus. Suntem pregătiţi pentru aceasta", a adăugat el.

Potrivit preşedintelui Putin, planul american în 28 de puncte, privit cu îngrijorare la Kiev, a fost discutat doar în linii mari între Moscova şi Washington, americanii cerând părţii ruse să facă anumite compromisuri şi să dea dovadă de flexibilitate.

„Ucraina şi aliaţii săi europeni încă se amăgesc şi visează să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă", a continuat liderul de la Kremlin, afirmând că Moscova este pregătită, în caz de refuz, să îşi atingă obiectivele "prin arme, în cadrul unei lupte armate".

„Dacă Kievul nu vrea să discute propunerile preşedintelui Trump şi refuză să o facă, atunci Kievul şi susţinătorii războiului europeni trebuie să înţeleagă că evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil şi în alte sectoare cheie ale frontului", a adăugat preşedintele rus.

Armata rusă a susţinut joi că a capturat oraşul Kupiansk din estul Ucrainei, unde forţele ucrainene, depăşite numeric şi mai prost echipate, se confruntă cu dificultăţi.

Planul Washingtonului include mai multe solicitări ale Rusiei privind încheierea conflictului, inclusiv concesii teritoriale şi o reducere a armatei ucrainene, dar prevede şi garanţii de securitate pentru Ucraina.

Vineri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins planul, afirmând că nu îşi va "trăda" ţara. El a declarat, totodată, că va face alte propuneri Washingtonului.

Ce conține planul de pace Ucraina - Rusia

Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine și că NATO nu se va extinde în continuare. Rusia va consfinți în lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

Toate părțile implicate în conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile din timpul războiului și vor fi de acord să nu formuleze pretenții și să nu ia în considerare plângeri în viitor.

Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

Ucraina este de acord să consacre în Constituție că nu va adera la NATO.

NATO este de acord să includă în statutul său o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina.

Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către SUA.

Forțele ucrainene se vor retrage din partea din regiunea Donețk pe care o controlează în prezent.

Această zonă va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional drept teritoriu al Federației Ruse.

Granița din Herson și Zaporojie va fi înghețată de-a lungul liniei de contact.

Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării angajamentelor.

Rusia va fi invitată să se alăture din nou G7.

Rusia va fi reintegrată în economia globală.

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

Statele Unite și Rusia vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung în domenii precum energia, resursele naturale, infrastructura, inteligența artificială etc.

100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile de reconstrucție a Ucrainei.

Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA–Rusia, având ca scop crearea unui stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

Fondurile rusești înghețate în Europa vor fi deblocate.

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat o amenințare la adresa păcii și securității comunității transatlantice.

Într-un astfel de caz, președintele Statelor Unite, NATO și partenerii europeni vor stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forță armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice etc.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, Volodomir Zelenski, vadimir putin,

Dată publicare: 21-11-2025 20:04

