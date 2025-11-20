Victimă a violenței domestice, mărturii șocante despre calvarul trăit 18 ani: „Mă amenința că mă omoară. Nu aveam telefon”

Stiri Sociale
20-11-2025 | 19:26
Cel mai nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății ne dă fiori. O femeie din trei a fost agresată fizic sau sexual de partener, cel puțin o dată.  

România apare cu un procent alarmant, de 34,5 la sută, mult peste ce se întâmplă în Europa sau America Latină. Dar abuzurile pot fi și ascunse, cum este cel de ordin financiar.

„N-aveam voie să vorbesc cu familia, nu aveam telefon. Mă plesnea pe stradă, dacă i se părea că se uită cineva la mine, nu eu. Mă amenința că mă omoară, după aia am rămas însărcinată cu al doilea copil și era și mai violent” - Este mărturia unei femei care a suferit 18 ani.

Dincolo de lovituri și amenințări, femeia a trecut inclusiv printr-un abuz economic. Adică un tip de control care i-a luat treptat libertatea, i-a îngrădit accesul la un loc de muncă și, în final, la propriile decizii.

Mărturie despre lupta pentru libertate

Victimă a violenței domestice: „Erau momente în care 3 luni nu ieșeam din casă deloc, doar pe geam. Atât. Eu n-am muncit nicio zi cât am fost cu el și acum muncesc și mă descurc. Și am 4 copii. Poți singură. Mai bine lupți să fii liberă decât să trăiești 20 de ani așa, asta nu e viață, e ca și cum ești mort.”

Doar în primele 10 luni, poliția a intervenit după ce a primit peste 100 de mii de sesizări de cazuri de violență domestică, cu 2 mii mai multe ca în aceeași perioadă a anului trecut.

Corespondent Știrile PRO TV: „Într-un sondaj făcut de Asociația ANAIS, peste jumătate dintre femeile chestionate spun că au fost obligate să renunțe la locul de muncă sau să își lucreze mai puține ore, ceea ce le-a afectat direct independența financiară. Iar mai bine de 40 la sută au fost forțate să ia împrumuturi ori să facă datorii pe care nu și le-au dorit.”

Carmen Nemeș, președinta Asociației ANAIS: „Am avut un caz în care beneficiara nu avea acces la resurse, deși ea muncea, ea producea, ea avea totul. El nu lucra, stătea acasă și, cu toate acestea, din cauza fricii pe care ea a dezvoltat-o în timp față de el, nu putea să își gestioneze mai departe, îi era frică efectiv de el.”

Date OMS și ordine de protecție

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, primul scos după 4 ani, arată că aproape 35 la sută dintre femei au fost lovite sau agresate sexual de partener. Dublu față de Spania, unde media este de 18 procente. Doar de la începutul anului, au fost emise peste 11 mii de ordine de protecție provizorii. Aproape 4.000 au fost încălcate de agresori.

Andreea Bragă, Centrul Filia: „Există o mare neîncredere în rândul victimelor în lipsa unei campanii naționale de informare, care să le facă pe acestea să înțeleagă utilitatea folosirii brățărilor electronice și să deconstruiască niște informații false care circulă în mediul online: faptul că trebuie să plătească dispozitivul, că vor fi ascultate.”

La nivel mondial, 840 de milioane de femei au experimentat mai multe tipuri de abuzuri.

