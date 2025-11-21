Vremea azi, 21 noiembrie 2025. Temperaturi mai ridicate, însă ploi abundente în aproape toată țara

Vineri avem vreme caldă pentru această perioadă, în special în vestul, în centrul și în sud-estul României. O să plouă în mare parte din țară, mai puțin în zona Dobrogei.

Vedem puțin și soarele în nord-vest, în centru și pe partea sud-estică, iar maximele pleacă de la 7...8 grade în nordul Moldovei și ajung pe la 19 grade în sud-estul țării.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi schimbătoare și se încălzește semnificativ. Joi au fost 10 grade la Călărași, dar vineri temperaturile urcă până la 19 grade. Vântul crește în intensitate și o să bată cu 50...60 km/h.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, acum dimineața este ceață în unele zone. Mai târziu vor fi înnorări, dar și scurte perioade cu soare, iar temperaturile cresc cu 7...8 grade față de ieri.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi neplăcută, cu cer acoperit și ploi locale. Dimineața, se va semnala ceață, iar temperaturile, mai ridicate decât joi, se vor situa între 8 grade la Suceava și 14 grade la Vaslui.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună: apare soarele, dar vin și câțiva stropi de ploaie. Se încălzește ușor și, la amiază, vor fi 15 grade.

În ținuturile vestice, temperaturile scad ușor și se ating cel mult 13 grade. Înnorările vor fi persistente, o să plouă în Crișana și în Banat, iar în vestul Carpaților Meridionali se pot acumula cantități de apă de 30 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania se mai adună norii și, din când în când, o să plouă, dar apare și soarele printre nori. Se încălzește ușor și, la amiază, se ating 16 grade la Sibiu.

Vremea în Oltenia

Cresc temperaturile și în Oltenia, dar se anunță vreme urâtă, cu înnorări și ploi destul de consistente, mai ales în zonele deluroase, unde se pot acumula 30 de litri de apă pe metru pătrat. După prânz se vor înregistra 14 grade la Târgu Jiu și la Râmnicu Vâlcea.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile sudice. O să plouă și pe aici și se pot semnala și fenomene electrice. Temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, vor ajunge până la 17 grade Celsius.

Vremea în București

În București, atmosfera rămâne închisă. E posibil să picure trecător, dar se mai încălzește față de joi. Maxima ajunge pe la 14 grade.

Sâmbătă vremea se menține închisă, o să plouă din când în când, iar după prânz se ating tot 14 grade.

Duminică se răcește și, la amiază, se ating 10 grade. Vor fi înnorări persistente și ploi slabe, trecătoare, pe parcursul zilei, dar spre seară norii se împrăștie treptat.

Luni predomină vremea frumoasă. Norii apar doar trecător și vântul va fi domol. După prânz se vor înregistra în jur de 12 grade, iar în noaptea de luni spre marți minima coboară la 2 grade.

Vremea la munte

La munte se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în majoritatea masivelor, mai serioase în vestul Carpaților Meridionali. Temperaturile se mențin ridicate pentru acest moment al anului, dar vântul prinde putere în zonele înalte. Acolo vor fi rafale de 70...90 km/h.

Sâmbătă temperaturile scad în toate masivele. Se adună norii, o să plouă, dar spre seară ploile se transformă în ninsori și se va depune strat de zăpadă. În vestul Carpaților Meridionali se pot strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Duminică se răcește. Cerul rămâne acoperit de nori și o să ningă slab. Temperaturile se apropie de normal în toate masivele. Vântul bate tare în zonele înalte.

Luni temperaturile cresc în masivele vestice, dar în rest vremea rămâne rece. Pe parcursul zilei se anunță soare și atmosferă plăcută, dar în noaptea de luni spre marți se înnorează în Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor, unde apar precipitații mixte izolate.

