Cristi Chivu, primul trofeu la Inter. „Îşi conduce jucătorii cu determinare, carismă şi un sentiment de apartenenţă”

Stiri Sport
09-01-2026 | 17:24
cristi chivu
AFP

Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a fost ales antrenorul lunii decembrie în Serie A, anunţă vineri legaseriea.it.

autor
Stirileprotv

Trofeul îi va fi înmânat antrenorului înaintea meciului Inter-Napoli, programat duminică, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano.

"Cristian Chivu îşi conduce jucătorii cu determinare, carismă şi un sentiment de apartenenţă. În calitate de antrenor, Chivu a preluat banca Interului fără teamă, cerându-le jucătorilor să se concentreze pe viteza de construire a jocului şi pe maximizarea recuperărilor ofensive, combinând ideile sale tactice cu punctele forte ale unei echipe care a ajuns de două ori în finala Ligii Campionilor în ultimii trei ani. Trei victorii în tot atâtea meciuri în decembrie au readus Inter în fruntea clasamentului într-un turneu care continuă să ţină toţi fanii cu sufletul la gură datorită răsturnărilor de situaţie constante şi schimbărilor de la vârf", a declarat Luigi De Siervo, CEO Lega Calcio Serie A.

Premiul este acordat de un juriu format din conducători de ziare sportive, care evaluează antrenorii pe baza unor criterii tehnice şi sportive, a calităţii jocului demonstrat de echipele lor, precum şi a comportamentului/fair-play-ului în timpul meciurilor.

Calculul final a avut în vedere etapele 14-17 din sezonul 2025/2026 al Enilive Serie A.

Citește și
zanetti chivu
Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent”

Sursa: News.ro

Etichete: inter, Cristi Chivu,

Dată publicare: 09-01-2026 17:21

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Inter Milano a câștigat la Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, scor 2-0
Stiri Sport
Inter Milano a câștigat la Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, scor 2-0

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, cu scorul de 2-0, formația Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter este lider în clasament.

Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent”
Stiri Sport
Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent”

Javier Zanetti, vicepreşedintele lui Inter Milano, a dezvăluit de ce a refuzat oferte din Anglia şi din Spania pentru a-şi încheia cariera de fotbalist la Inter şi de ce a ştiut că românul Cristian Chivu a avut abilitatea de a se dezvolta ca antrenor.

Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”
Stiri Sport
Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”

Românul Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a transmis că echipa sa este pregătită să lupte pentru titlu în prima ligă italiană de fotbal, după victoria obţinută în deplasare cu Atalanta (1-0), duminică.

Recomandări
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene
Stiri Economice
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”
Stiri Economice
Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”

Proiectul de creștere a salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social. Creșterea a fost negociată în coaliția de guvernare și ar urma să fie implementată de la 1 iulie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59