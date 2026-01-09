Cristi Chivu, primul trofeu la Inter. „Îşi conduce jucătorii cu determinare, carismă şi un sentiment de apartenenţă”

Trofeul îi va fi înmânat antrenorului înaintea meciului Inter-Napoli, programat duminică, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano.

"Cristian Chivu îşi conduce jucătorii cu determinare, carismă şi un sentiment de apartenenţă. În calitate de antrenor, Chivu a preluat banca Interului fără teamă, cerându-le jucătorilor să se concentreze pe viteza de construire a jocului şi pe maximizarea recuperărilor ofensive, combinând ideile sale tactice cu punctele forte ale unei echipe care a ajuns de două ori în finala Ligii Campionilor în ultimii trei ani. Trei victorii în tot atâtea meciuri în decembrie au readus Inter în fruntea clasamentului într-un turneu care continuă să ţină toţi fanii cu sufletul la gură datorită răsturnărilor de situaţie constante şi schimbărilor de la vârf", a declarat Luigi De Siervo, CEO Lega Calcio Serie A.

Premiul este acordat de un juriu format din conducători de ziare sportive, care evaluează antrenorii pe baza unor criterii tehnice şi sportive, a calităţii jocului demonstrat de echipele lor, precum şi a comportamentului/fair-play-ului în timpul meciurilor.

Calculul final a avut în vedere etapele 14-17 din sezonul 2025/2026 al Enilive Serie A.

