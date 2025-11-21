Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent

Pus la zid, cu un ultimatum! Potrivit agenției Reuters, Volodimir Zelenski ar fi fost somat să semneze până joia viitoare, planul de pace în 28 de puncte , negociat în secret de americani cu rușii.

„Ucraina se confruntă cu o alegere imposibilă: să-și piardă demnitatea, ori un aliat vital”, a declarat Zelenski într-un scurt discurs adresat națiunii, în care a anuntat că nu-și va trăda țara.

Liderul de la Kiev s-a consultat de urgență cu omologii francez, britanic și german, și a vorbit cu vicepreședintele american. Zelenski speră să discute la telefon și cu Donald Trump.

„Trăim unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina este supusă unor presiuni fără precedent și ar putea fi pusă în fața unei alegeri dificile: fie își pierde demnitatea, fie riscă să piardă un aliat vital. Fie acceptăm planul de pace înrobitor în 28 de puncte, fie vom avea o iarnă cumplită. Ni se cere să dăm un răspuns. Nu voi trăda niciodată jurământul făcut țării când am fost ales. Interesele naționale ale Ucrainei sunt mai presus de orice altceva”, a spus Zelenski.

Deja pățit în relația cu președintele Trump, Volodimir Zelenski reacționase cu prudență joi seară, la întâlnirea cu șeful delegației americane, Dan Driscoll, venit la Kiev să prezinte planul de pace în 28 de puncte.

Zelenski: „Partea americană și-a prezentat propunerile – punctele unui plan pentru a pune capăt războiului – viziunea lor. Mă aștept să vorbesc cu președintele Trump în zilele următoare. Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul pentru a se asigura că nimeni în lume nu poate spune că noi suntem cei care, chipurile, subminează diplomația.”

Zelenski a adăugat că ține legătura cu partenerii europeni pentru a-și armoniza pozițiile față de propunerile Washingtonului.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Uniunii Europene nu i-a fost adus la cunoștință în mod oficial niciun fel de plan de pace. Așa că nu are niciun sens să-l comentez în vreun fel.”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: Principiul fundamental de care am ținut întotdeauna seama este „nimic despre Ucraina fără Ucraina!”

Wall Street Journal și Axios au dezvăluit vineri toate cele 28 de prevederi ale documentului. Potrivit acestuia, Rusia s-ar angaja să nu atace Ucraina și Europa.

De asemenea, Ucrainei i se garantează suveranitate asupra teritoriilor rămase sub controlul său, dar ar trebui să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Toate părțile ar beneficia de amnistie pentru acțiunile din timpul războiului, ceea ce s-ar traduce prin faptul că oficialii și soldații ruși nu vor putea fi urmăriți penal pentru crime de război. Deci nici Vladimir Putin însuși.

Acordul are și un act adițional care detaliază garanții de securitate pentru Ucraina, inspirate din articolul 5 al NATO. Acestea ar obliga America și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei drept atac asupra întregii comunități transatlantice și să reacționeze în consecință, inclusiv prin forță militară.

Pe de altă parte, în timp ce Ucrainei i se permite să devină membră a Uniunii Europene, apartenența la NATO îi este categoric exclusă și ar trebui să-și reducă armata la 600.000 de militari, față de 850.000 în prezent.

Potrivit planului, Crimeea, Luhansk și Donețk ar fi recunoscute „de facto rusești”, teritoriile controlate în prezent de Ucraina urmând să devină zone neutre, demilitarizate.

Planul administrației Trump include stimulente economice majore pentru Moscova, ceea ce ar confirma teoria că Washingtonul propune un cadru aliniat pretențiilor Rusiei. Aceasta ar obține ridicarea sancțiunilor, revenirea în clubul exclusivist al celor mai puternice economii ale lumii și colaborare pe termen lung cu Statele Unite.

Implementarea tuturor celor 28 de puncte va fi „monitorizată și garantată” de un Consiliu al Păcii condus de Trump. Însă felul în care vicepreședintele JD Vance a explicat viziunea președintelui american aruncă o umbră de îndoială asupra întregului demers.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „(Perspectiva lui Trump este:) de ce nu încetați să vă ucideți unul pe altul și să începeți să faceți comerț între voi? De ce nu ați începe să cooperați economic, să călătoriți între cele două țări, să desfășurați schimburi culturale?”

Și totuși, piețele financiare par să fi luat în serios noile eforturi ale Casei Albe în direcția păcii. Ca dovadă, acțiunile companiilor europene din domeniul apărării au atins astăzi cel mai scăzut nivel din ultimele 3 luni, cu pierderi situate între 2 și 6%.

Ce conține planul de pace Ucraina - Rusia

Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine și că NATO nu se va extinde în continuare. Rusia va consfinți în lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

Toate părțile implicate în conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile din timpul războiului și vor fi de acord să nu formuleze pretenții și să nu ia în considerare plângeri în viitor.

Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

Ucraina este de acord să consacre în Constituție că nu va adera la NATO.

NATO este de acord să includă în statutul său o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina.

Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către SUA.

Forțele ucrainene se vor retrage din partea din regiunea Donețk pe care o controlează în prezent.

Această zonă va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional drept teritoriu al Federației Ruse.

Granița din Herson și Zaporojie va fi înghețată de-a lungul liniei de contact.

Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării angajamentelor.

Rusia va fi invitată să se alăture din nou G7.

Rusia va fi reintegrată în economia globală.

Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

Statele Unite și Rusia vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung în domenii precum energia, resursele naturale, infrastructura, inteligența artificială etc.

100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile de reconstrucție a Ucrainei.

Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA–Rusia, având ca scop crearea unui stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

Fondurile rusești înghețate în Europa vor fi deblocate.

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat o amenințare la adresa păcii și securității comunității transatlantice.

Într-un astfel de caz, președintele Statelor Unite, NATO și partenerii europeni vor stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forță armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice etc.

