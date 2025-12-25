Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru ziarul Vedomosti că, dacă Vladimir Putin şi Donald Trump vor dori să discute de Crăciun, o convorbire telefonică poate fi organizată fără dificultăţi.

„Sărbătorile de Crăciun se apropie, de fapt, au început deja. Viaţa în această perioadă se desfăşoară într-un ritm mai lent. Dar, dacă va fi necesar, avem posibilitatea de a organiza [o conversaţie] destul de prompt”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Anterior, Peskov a anunţat jurnaliştii că liderul rus şi cel american nu au programate convorbiri telefonice în agendă.

