Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie

NATO a fost nevoită să ridice de urgență avioane de luptă pentru a monitoriza masivele bombardiere rusești de tip „Bear”.

Avioane de vânătoare Su-33 au escortat bombardierele strategice într-o misiune care a părut o încercare deliberată de a provoca Occidentul, desfășurată simbolic în apropierea traseului lui Moș Crăciun dinspre Polul Nord.

„Bombardiere Tu-95MS cu rază lungă de acțiune ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor programat în spațiul aerian deasupra apelor neutre ale Mării Barents și Mării Norvegiei”, a transmis Ministerul rus al Apărării. „Durata zborului a fost de peste șapte ore.”

„În anumite etape ale traseului, bombardierele cu rază lungă au fost escortate de avioane de vânătoare ale unor state străine”, se arată în comunicatul rus, fără a preciza care forțe aeriene NATO au interceptat aeronavele Tu-95MS.

Marea Norvegiei se află la nord-est de Scoția, între Norvegia și Islanda. Avioanele – cunoscute sub numele de „Bears” – au fost introduse în serviciu pentru prima dată în anii 1950, dar rămân o componentă esențială a triadei nucleare a lui Putin. Zgomotoasele Tupolev sunt singurele bombardiere strategice din lume propulsate de elice.

Aceste avioane au fost folosite și pentru lansarea unor atacuri devastatoare cu rachete convenționale, care au provocat moarte și distrugeri pe scară largă în Ucraina. La începutul acestei luni, avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgență după unul dintre cele mai dure valuri de atacuri cu rachete lansate de forțele lui Putin asupra Ucrainei.

Un atac masiv, cu 51 de rachete și 653 de drone de atac îndreptate împotriva infrastructurii civile, a provocat pene de curent și întreruperi ale încălzirii, în condițiile în care temperaturile au coborât la zero grade și sub acest prag. O mare centrală termică din Krîvîi Rih – orașul natal al lui Volodimir Zelenski – a fost lovită direct.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 585 de drone, 29 de rachete de croazieră și o rachetă balistică. Amploarea atacului – care a implicat bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-160MS – a determinat și Polonia, stat membru NATO, să ridice avioane de luptă.

