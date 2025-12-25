Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie

Stiri externe
25-12-2025 | 12:21
Tu-95ms
AFP

Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de Crăciun pe distanță lungă deasupra Mării Norvegiei, scrie Mirror.co.uk. 

autor
Vlad Dobrea

NATO a fost nevoită să ridice de urgență avioane de luptă pentru a monitoriza masivele bombardiere rusești de tip „Bear”.

Avioane de vânătoare Su-33 au escortat bombardierele strategice într-o misiune care a părut o încercare deliberată de a provoca Occidentul, desfășurată simbolic în apropierea traseului lui Moș Crăciun dinspre Polul Nord.

„Bombardiere Tu-95MS cu rază lungă de acțiune ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor programat în spațiul aerian deasupra apelor neutre ale Mării Barents și Mării Norvegiei”, a transmis Ministerul rus al Apărării. „Durata zborului a fost de peste șapte ore.”

Citește și
duet pian printesa kate
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor

„În anumite etape ale traseului, bombardierele cu rază lungă au fost escortate de avioane de vânătoare ale unor state străine”, se arată în comunicatul rus, fără a preciza care forțe aeriene NATO au interceptat aeronavele Tu-95MS.

Marea Norvegiei se află la nord-est de Scoția, între Norvegia și Islanda. Avioanele – cunoscute sub numele de „Bears” – au fost introduse în serviciu pentru prima dată în anii 1950, dar rămân o componentă esențială a triadei nucleare a lui Putin. Zgomotoasele Tupolev sunt singurele bombardiere strategice din lume propulsate de elice.

Aceste avioane au fost folosite și pentru lansarea unor atacuri devastatoare cu rachete convenționale, care au provocat moarte și distrugeri pe scară largă în Ucraina. La începutul acestei luni, avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgență după unul dintre cele mai dure valuri de atacuri cu rachete lansate de forțele lui Putin asupra Ucrainei.

Un atac masiv, cu 51 de rachete și 653 de drone de atac îndreptate împotriva infrastructurii civile, a provocat pene de curent și întreruperi ale încălzirii, în condițiile în care temperaturile au coborât la zero grade și sub acest prag. O mare centrală termică din Krîvîi Rih – orașul natal al lui Volodimir Zelenski – a fost lovită direct.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 585 de drone, 29 de rachete de croazieră și o rachetă balistică. Amploarea atacului – care a implicat bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-160MS – a determinat și Polonia, stat membru NATO, să ridice avioane de luptă.

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: Rusia, NATO, avioane,

Dată publicare: 25-12-2025 12:21

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor
Stiri externe
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor

Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat miercuri, în cadrul slujbei de Crăciun dedicate „dragostei în toate formele sale”, a anunțat Palatul Kensington.

Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.

China acuză SUA că
Stiri externe
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan

Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strâmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vânzările de arme către Taipei în 2026.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.  

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28