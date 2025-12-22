„Serviciile de informații trag concluzii eronate.” Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină

Stiri externe
22-12-2025 | 12:15
Dmitri Peskov
Getty Images

Rapoartele serviciilor secrete americane conform cărora Vladimir Putin încearcă să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze teritorii din Europa care făceau parte anterior din URSS sunt neadevărate, afirmă Dmitri Peskov.

autor
Vlad Dobrea

Iată cum a comentat el la o conferință de presă pe marginea unui raport Reuters, care a citat surse care au afirmat că Putin, în ciuda negocierilor privind un „plan de pace”, nu și-a abandonat planurile agresive în Ucraina și Europa.

Sursele agenției și-au bazat aceste presupuneri pe rapoarte ale serviciilor secrete americane, cel mai recent dintre acestea datând de la sfârșitul lunii septembrie 2025.

„Într-adevăr, am văzut câteva rapoarte disparate pe această temă. Chiar dacă sunt adevărate, sunt situații în care agențiile de informații fac presupuneri, cercetări și concluzii eronate. Nu sunt absolut deloc adevărate”, a declarat Peskov, citat de agenția de stat TASS, aparat de propagandă, subordonat direct Kremlinului. 

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct cu Ucraina, pe 19 decembrie, Vladimir Putin a reiterat că Rusia este pregătită să încheie un acord de pace cu Ucraina, dar numai dacă cerințele Moscovei sunt îndeplinite.

Citește și
Ucraina
Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete

De asemenea, el a respins încă o dată drept „absurde” speculațiile conform cărora Rusia planifică „operațiuni militare speciale” împotriva Europei.

„Nu vor exista operațiuni dacă ne tratați cu respect”, a declarat președintele rus, răspunzând la o întrebare a unui jurnalist BBC.

Sursa: TASS

Etichete: vladimir putin, dmitri peskov, raport,

Dată publicare: 22-12-2025 11:59

