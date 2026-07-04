„Dacă astfel îşi exprimă domnul Zelenski disponibilitatea de a vizita Rusia, salutăm acest lucru. Dar dorim să îi reamintim că preşedintele Putin şi-a exprimat disponibilitatea de a-l primi la Moscova. La urma urmei, Moscova este capitala Rusiei, nu Konstantinovka”, a declarat purtătorul de cuvânt în cadrul unei emisiuni radio.

El a comentat astfel propunerea lui Zelenski de a se întâlni cu liderul rus la Konstantinovka.

Peskov a adăugat că Zelenski „poate veni la Moscova imediat ce va fi pregătit să ia decizii importante şi responsabile”.