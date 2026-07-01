Liderul de la Kiev a anunțat o nouă lovitură asupra unei rafinării importante, aflată la 1.300 de kilometri de linia frontului. Asta, în timp ce tot mai multe benzinării din Rusia nu mai au carburant.

Președintele Ucrainei spune că pentru a doua oară, "sancțiunile" țării ca răspuns pentru că Rusia prelungește războiul au ajuns la rafinăria din Ufa, unul dintre cei mai mari producători de lubrifianți din Rusia. Distanța este de peste 1.300 de kilometri de linia frontului.

Volodimir Zelenski a mai spus că forțele ucrainene au lovit și o uzină din regiunea Penza, care produce componente pentru rachetele utilizate în atacurile rusești asupra orașelor ucrainene.

Pe de altă parte, sunt mai multe victime, morți și răniți, în atacuri rusești cu drone asupra Ucrainei. La Kramatorsk, în Donețk, au fost lovite locuințe, dar și magazine și cafenele. Iar la Herson, o dronă explozivă a lovit un autobuz care transporta civili.

Între timp, însă, cozile cresc la benzinăriile din Rusia. La fel ca frustrarea oamenilor.

”O țară care produce petrol, dar nu are benzină. Cum este posibil așa ceva?”

Rus: ”Situația nu este deloc bună. La televizor se spune una, iar în realitate este cu totul altceva. Sunt foarte mulți oameni la cozi. Dacă mai este sau nu benzină, nici nu știu...”.

”Rus: Este îngrozitor, cu adevărat trist. O țară care produce petrol, dar nu are benzină. Cum este posibil așa ceva?

Jurnalist: Autoritățile spun că este din cauza cumpărăturilor făcute din panică și că oamenii sunt de vină.

Rus: Adică noi suntem de vină? Au limitat alimentarea la 20 de litri, iar astfel ajungi să tot faci drumuri, revii mereu la benzinărie...”.

Și în sectorul agricol, lipsa motorinei este critică.

Fermier: ”Toate lucrările s-au oprit pe câmp. Este pustiu. Avem o pompă de apă alimentată cu motorină, dar nu avem motorină, așa că nu putem pompa apa”.

Vladimir Putin a încercat să pară receptiv la îngrijorările publicului cu privire la efectele războiului, admițând, pentru prima dată, că atacurile ucrainene cu drone au generat o criză a carburanților în Rusia.

Vladimir Putin: ”În prezent observăm o anumită penurie, deși aș spune că situația nu este critică”.

Dar Putin a dat de înțeles că nu este dispus să facă vreo concesie la eventualele negocieri și că va continua războiul.