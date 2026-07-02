Volodimir Zelenski cere insistent licență pentru fabricarea de sisteme de apărare Patriot. Și speră să-l întâlnească pe Donald Trump, la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia.

În zori, case și blocuri de locuințe au fost bombardate - în ceea ce primarul Vitali Kiciko a numit "cel mai mare atac" asupra capitalei ucrainene. S-a referit la suprafața foarte întinsă unde s-au produs explozii, în 33 de locuri diferite. Inclusiv o stație de ambulanțe. Mai multe etaje ale unui bloc înalt s-au prăbușit.

Ihor Klimenko, ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei: ”Ne aflăm în acest moment pe strada Novodarnițka, unde o rachetă a lovit direct acest bloc cu nouă etaje. Dar astăzi au avut loc aproximativ 20 de lovituri similare cu drone și rachete. Douăzeci de clădiri de locuințe au fost grav avariate sau parțial distruse”.

Un crater uriaș a rămas la locul exploziei unei rachete.

”Pe la 2 dimineața s-a auzit o explozie extrem de puternică. A fost pur și simplu un zid de foc. Într-o clipă, întreaga noastră scară de bloc a fost cuprinsă de flăcări, de la etajul unu până la etajul cinci”.

”S-a întâmplat între 3 și 4 dimineața. Blocul a început să se zguduie puternic; chiar și când coborâsem în parcare se simțeau vibrațiile puternice”.

”Au fost trei sau patru lovituri cu rachete balistice în cartierul nostru, în zona noastră. Eram în adăpost, și acolo am simțit zguduiturile”.

Potrivit armatei ucrainene, rușii au lansat asupra capitalei 74 de rachete de diferite tipuri și aproape 500 de drone. Majoritatea acestora au fost interceptate, dar 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit în 33 de locuri diferite.

Zelenski anunțase cu o zi înainte asupra atacului devastator al Rusiei

Cu câteva ore înainte, președintele Volodimir Zelenski avertizase că Rusia pregătește un atac masiv. Și s-a întors imediat la Kiev, scurtându-și vizita la Dublin.

Zelenski i-a cerul președintelui american Donald Trump să ia o decizie privind acordarea unei licențe Ucrainei pentru producerea sistemelor de apărare Patriot, dar și pentru producerea unor rachete cu rază lungă de acțiune. De luni de zile solicită, fără succes, permisiunea din partea Statelor Unite.

În ciuda evidențelor, Kremlinul susține că forțele sale au lovit doar obiective militare, ca represalii pentru atacurile ucrainene asupra infrastructurii civile din Rusia.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, i-a prezentat (președintelui Putin), rezultatele atacului masiv de represalii. Desigur, este vorba exclusiv despre lovituri îndreptate împotriva unor obiective militare sau asociate armatei”.

Forțele Kievului au obținut în mod repetat succese cu atacuri efectuate cu drone, perturbând liniile de aprovizionare către Crimeea ocupată și lovind rafinării de petrol din Rusia. Si miercuri noapte a fost lovită o rafinărie din Nijnii Novgorod.