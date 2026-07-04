„Kostiantînivka a fost cucerită în întregime. Oraşul se află acum în întregime sub controlul nostru”, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, anunţând că preşedintele Vladimir Putin a purtat discuţii cu militarii pe această temă.

Bătălia pentru acest oraş, care număra aproximativ 78.000 de locuitori înainte de război, se desfăşoară de la sfârşitul anului 2025, când soldaţii ruşi au început să se infiltreze în oraş, şi constituie în prezent principalul efort al Rusiei pe un front lung de peste 1.000 de kilometri.

Kostiantînivka este unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe Kramatorsk şi Sloviansk, aflate sub control ucrainean, a căror capturare reprezintă obiectivul final al Kremlinului în Donbas.

Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin s-a deplasat la un punct de comandă al armatei ruse, unde a ascultat raportul Statului Major şi a mulţumit soldaţilor ruşi.

Peskov susţine că forţele ruse controlează acum şi întreaga regiune Luhansk din estul Ucrainei, una dintre cele două regiuni care alcătuiesc Donbasul, obiectivul declarat al Moscovei.