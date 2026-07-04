„Rachetele pentru sistemele Patriot sunt în prezent principala prioritate”, a postat Zelenski pe rețelele de socializare după convorbirea telefonică.

Discuția s-a concentrat pe modul de a procura mai multă muniție pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. „Cu atacurile sale cu rachete asupra Ucrainei, Rusia își joacă ultima carte. Nu mai are nicio altă opțiune pentru a prelungi războiul”, a explicat șeful statului ucrainean.

Deși apărarea aeriană ucraineană are o rată relativ mare de distrugere împotriva dronelor și rachetelor de croazieră rusești, este în mare parte neputincioasă împotriva rachetelor balistice.

Cea mai bună apărare este asigurată de sistemele Patriot fabricate în SUA, dar Ucraina are numai câteva. Furnizarea de muniție pentru aceste sisteme a devenit și mai dificilă în urma războiului SUA împotriva Iranului, notează dpa.

Germania a transferat unități Patriot către Kiev și asistă Ucraina la procurarea de rachete pentru acestea.

Zelenski spune că Putin încearcă să-l inducă în eroare pe Donald Trump

Partea germană a dat publicității doar un scurt comunicat despre convorbire, afirmând că Zelenski l-a informat pe Merz despre consecințele loviturilor aeriene de joi.

El i-a mulțumit cancelarului pentru sprijinul Germaniei, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. Merz a reafirmat că Ucraina se poate baza pe sprijinul Germaniei, a declarat un purtător de cuvânt.

În timpul convorbirii, Zelenski a respins afirmația președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia trupele ruse au cucerit complet orașul ucrainean Kostiantînivka, din estul țării.

Putin a încercat să înșele lumea și pe președintele american Donald Trump în ajunul celebrării a 250 de ani de la obținerea independenței SUA, a declarat la Kiev președintele ucrainean.