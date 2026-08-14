Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, drona ar fi fost găsită lângă o plajă din localitatea Primorsko, la 430 de kilometri est de Sofia şi la câţiva kilometri sud de Burgas, scrie Agerpres.

După ce a fost recuperată de o echipă a Marinei şi transportată la baza navală din Burgas, specialiştii care au examinat-o au conchis că este un aparat de recunoaştere, precizează comunicatul, fără a specifica originea obiectului.

La rândul său, portalul de investigaţii jurnalistice BIRD.bg afirmă că experţii ar fi stabilit că este o dronă de recunoaştere de tipul Orlan, utilizată de Rusia.

Confirmând într-o conferinţă de presă incidentul, ministrul apărării bulgar Dimitar Stoyanov a indicat Rusia ca fiind la originea aparatului fără pilot şi a subliniat că acesta nu transporta explozibili.

"În opinia mea, drona este de fabricaţie rusească şi a fost utilizată de Forţele armate ruse" şi este probabil să fi căzut în Marea Neagră, iar ulterior să fi fost transportată de curenţii marini în apele bulgare, a declarat ministrul.

Motorul unei rachete, descoperit la 70 de kilometri de România

Stoyanov a adăugat că au fost detectate şi alte elemente de dronă în diverse puncte de-a lungul coastei, printre care rămăşiţele unei alte drone de recunoaştere localizate lângă o plajă din apropierea satului Lozenets, situat lângă Primorsko.

Pe de altă parte, în apropierea frontierei cu România - la aproximativ 70 de kilometri nord de oraşul Varna şi la doar 50 de metri de ţărmul localităţii Tyulenovo - a fost găsit motorul unei rachete.

Pe 8 august, guvernul bulgar a anunţat că o dronă s-a prăbuşit în nord-estul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România, fără a provoca pagube materiale sau victime.

Ministerul Apărării bulgar a precizat atunci că fusese un aparat utilizat de Forţele armate ucrainene şi că nici un element nu permitea să se considere că incidentul ar fi fost intenţionat, notează EFE.