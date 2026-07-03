Pariul, raportat inițial de NBC News, a fost realizat de un cont anonim de pe Polymarket, cu numele de utilizator ZnotluvuiSamez și o imagine de profil care afișează steagul Ucrainei, relatează Forbes.

Utilizatorul a făcut mai multe pariuri legate de Rusia și Ucraina, însă cel mai mare este de 409.000 de dolari în contracte „Da” pe întrebarea „Putin nu va mai fi președintele Rusiei până la 31 decembrie 2026?”, dintre care 50.000 de dolari au fost cumpărați joi dimineață.

Pariul utilizatorului este puternic împotriva pieței, întrucât casele de pariuri estimează că există doar o șansă de 12% ca Putin să piardă președinția Rusiei — chiar dacă nu este programat pentru realegere până în 2030.

Potrivit NBC News, pariorul misterios ar putea câștiga până la 2,5 milioane de dolari dacă pariul său se dovedește a fi corect.

Al doilea pariu: Crimeea și Ucraina

Al doilea pariu ca valoare este de 61.000 de dolari, privind recucerirea Crimeei de către Ucraina până la sfârșitul anului, un rezultat pe care piața îl consideră posibil în proporție de doar 12%.

Pariorul misterios pare să fi intrat pe Polymarket în aprilie anul acesta, iar contul său este legat de un cont de X fără postări.

Luna trecută, Commodity Futures Trading Commission a deschis o serie de reguli propuse pentru reglementarea piețelor de predicții online, supuse consultării publice. Propunerea vizează interzicerea pariurilor considerate contrare interesului public sau vulnerabile la manipulare prin informații din interior.

Acestea ar urma să afecteze pariuri legate de războaie, atacuri teroriste și asasinate. Propunerile nu au fost încă adoptate și nu este clar dacă pariul privind Putin ar intra sub această interdicție de interes public.