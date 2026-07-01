Penuria de combustibil afectează deja numeroase regiuni ale Rusiei. În mai multe zone au fost introduse raţionalizări, s-au format cozi la benzinării, iar preţurile au înregistrat creşteri record.

Kremlinul a confirmat marţi că poartă discuţii cu mai multe state pentru importuri de carburanţi la preţuri considerate acceptabile.

Potrivit unor două surse din industrie, cel puţin 60.000 de tone de benzină au fost deja expediate din India către Rusia. O altă sursă susţine că două petroliere, fiecare încărcat cu 30.000–40.000 de tone, sunt deja în tranzit.

Planurile Moscovei sunt însă mult mai ample. O a treia sursă afirmă că Rusia intenţionează să importe aproximativ 400.000 de tone de benzină în fiecare lună din mai multe ţări, inclusiv din Belarus, care şi-a majorat deja semnificativ livrările către piaţa rusă.

În sezonul estival, consumul de benzină din Rusia depăşeşte 110.000 de tone pe zi, ceea ce face ca orice întrerupere a producţiei interne să fie resimţită rapid în întreaga ţară.

Autorităţile nu au precizat încă ce rafinărie indiană furnizează benzina destinată Rusiei. Ministerele Energiei din Rusia şi Petrolului din India nu au comentat informaţiile.

Belarus și-a triplat livrările de benzină către Rusia

Preşedintele Vladimir Putin a recunoscut recent că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor au provocat lipsuri de combustibil în mai multe regiuni, deşi a afirmat că guvernul gestionează situaţia.

Între timp, Belarus aproape şi-a triplat livrările feroviare de benzină către Rusia în prima jumătate a lunii iunie, iar parlamentul rus a adoptat modificări fiscale care oferă subvenţii pentru importurile de combustibil, inclusiv pentru cele provenite din India.

În paralel, legăturile energetice dintre Rusia şi India continuă să se consolideze. Datele companiilor de monitorizare Kpler şi LSEG arată că importurile indiene de petrol rusesc au atins un nivel record în iunie, pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz. Petrolul rusesc a reprezentat peste 50% din totalul importurilor de ţiţei ale Indiei, iar livrările au urcat la aproximativ 2,7 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.