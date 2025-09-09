Vladimir Putin a cerut să-i fie puse păpuși Labubu în camera de hotel din China

Stiri externe
09-09-2025 | 20:22
putin labubu
Colaj Știrile ProTV

Vladimir Putin a cerut să aibă în camera sa de hotel din China faimoasele păpuși Labubu, dezvăluie presa de stat rusă. Iar media chineză evidențiază speculații potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit în China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină.

autor
Cristian Anton

Vladimir Putin a cerut să aibă păpuși Labubu în camera sa de hotel din China, unde a participat alături de Xi Jinping și Kim Jong Un la uriașa paradă militară de la Beijing, de pe 3 septembrie.

Informația vine de la South China Morning Post (SCMP), site de știri independent din Hong Kong, care preia o știre venită chiar dinspre media afiliată Kremlinului.

Chiar dacă este în mod clar o acțiune clasică de propagandă menită să ”umanizeze” figura lui Putin, chinezii s-au simțit foarte măguliți de acest cancan răspândit de Kremlin.

Unde este Labubu? O privire aruncată în hotelul lui Putin dezvăluie o primire colorată în China”, este titlul celor de la SCMP, potrivit cărora ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a întrebat dacă în hotel sunt și păpuși Labubu, în timp ce se interesa despre detalii legate de camera unde urma să stea Vladimir Putin, conform unui videoclip postat de un jurnalist de stat rus.

Citește și
Putin s-a întâlnit cu Kadîrov
Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei”

Grija delegației lui Putin: ”Unde este Labubu?”

Imaginile au fost distribuite și de tabloidul chinez Global Times, aflat sub controlul Partidului Comunist.

În timpul vizitei sale în China, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a atras atenția asupra absenței popularei jucării Labubu de la reședința președintelui rus Vladimir Putin din Beijing și a întrebat: „Unde este Labubu?”, a scris și tabloidul chinez controlat de stat.

Este vorba despre Pavel Zarubin, angajat la Compania de Televiziune și Radiodifuziune de Stat a Rusiei, care a postat pe Telegram un scurt video în care Lavrov se interesa de prezența Labubu în camera lui Putin. 

Putin ar fi fost însoțit în călătoria din China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină 

Contrar imaginii sale publice de dur, reședința liderului rus din Beijing a fost decorată cu figurine chinezești colorate. Filmele postate luni de Pavel Zarubin au arătat păpuși îmbrăcate în costume de operă chinezească, statui de lei dansatori chinezi și figurine panda în stilul păpușilor rusești de cuib” – mai arată SCMP.

Vladimir Putin a fost în China timp de patru zile pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin și la parada militară de la Beijing care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o călătorie pe care Kremlinul a descris-o ca fiind „complet fără precedent”.

Site-ul chinez aduce în plus o informație foarte interesantă: ”Au existat speculații că Putin și-a adus în călătorie nepoata, despre care se spune că vorbește fluent mandarină. Cu toate acestea, nu au apărut fotografii sau înregistrări video care să confirme acest lucru”.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vladimir putin, China, hotel, beijing, parada militara, labubu,

Dată publicare: 09-09-2025 19:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Rușii care spun că nu vizează civili au lovit sediul guvernului ucrainean. Trump își pierde răbdarea, SUA trec de partea UE
Stiri externe
Rușii care spun că nu vizează civili au lovit sediul guvernului ucrainean. Trump își pierde răbdarea, SUA trec de partea UE

Donald Trump încă mai crede că se poate înțelege cu Vladimir Putin și are de gând să-l sune cât de curând.  

Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei”
Stiri externe
Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei”

Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă numai atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”.

Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război
Stiri externe
Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război

Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei.

Profitul producătorului figurinelor Labubu a explodat cu 400% în prima jumătate a anului
Stiri externe
Profitul producătorului figurinelor Labubu a explodat cu 400% în prima jumătate a anului

Compania chineză care a făcut vâlvă la nivel mondial cu figurinele Labubu a raportat marţi o creştere de aproape 400% a profitului net semestrial.

Isteria păpușilor Labubu. Firma chineză care le produce prevede o creştere a profitului cu cel puţin 350%. Ce spun experții
Stiri Diverse
Isteria păpușilor Labubu. Firma chineză care le produce prevede o creştere a profitului cu cel puţin 350%. Ce spun experții

Profiturile firmei chinezești de jucării care produce păpuşile Labubu ar putea crește semnificativ în primele şase luni ale acestui an, relatează BBC.

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28