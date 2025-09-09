Vladimir Putin a cerut să-i fie puse păpuși Labubu în camera de hotel din China

Vladimir Putin a cerut să aibă în camera sa de hotel din China faimoasele păpuși Labubu, dezvăluie presa de stat rusă. Iar media chineză evidențiază speculații potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit în China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină.

Vladimir Putin a cerut să aibă păpuși Labubu în camera sa de hotel din China, unde a participat alături de Xi Jinping și Kim Jong Un la uriașa paradă militară de la Beijing, de pe 3 septembrie.

Informația vine de la South China Morning Post (SCMP), site de știri independent din Hong Kong, care preia o știre venită chiar dinspre media afiliată Kremlinului.

Chiar dacă este în mod clar o acțiune clasică de propagandă menită să ”umanizeze” figura lui Putin, chinezii s-au simțit foarte măguliți de acest cancan răspândit de Kremlin.

”Unde este Labubu? O privire aruncată în hotelul lui Putin dezvăluie o primire colorată în China”, este titlul celor de la SCMP, potrivit cărora ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a întrebat dacă în hotel sunt și păpuși Labubu, în timp ce se interesa despre detalii legate de camera unde urma să stea Vladimir Putin, conform unui videoclip postat de un jurnalist de stat rus.

Grija delegației lui Putin: ”Unde este Labubu?”

Imaginile au fost distribuite și de tabloidul chinez Global Times, aflat sub controlul Partidului Comunist.

”În timpul vizitei sale în China, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a atras atenția asupra absenței popularei jucării Labubu de la reședința președintelui rus Vladimir Putin din Beijing și a întrebat: „Unde este Labubu?”, a scris și tabloidul chinez controlat de stat.

Este vorba despre Pavel Zarubin, angajat la Compania de Televiziune și Radiodifuziune de Stat a Rusiei, care a postat pe Telegram un scurt video în care Lavrov se interesa de prezența Labubu în camera lui Putin.

Putin ar fi fost însoțit în călătoria din China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină

”Contrar imaginii sale publice de dur, reședința liderului rus din Beijing a fost decorată cu figurine chinezești colorate. Filmele postate luni de Pavel Zarubin au arătat păpuși îmbrăcate în costume de operă chinezească, statui de lei dansatori chinezi și figurine panda în stilul păpușilor rusești de cuib” – mai arată SCMP.

Vladimir Putin a fost în China timp de patru zile pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin și la parada militară de la Beijing care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o călătorie pe care Kremlinul a descris-o ca fiind „complet fără precedent”.

Site-ul chinez aduce în plus o informație foarte interesantă: ”Au existat speculații că Putin și-a adus în călătorie nepoata, despre care se spune că vorbește fluent mandarină. Cu toate acestea, nu au apărut fotografii sau înregistrări video care să confirme acest lucru”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













