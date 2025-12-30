După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Totuși, economia a depășit pragul critic, iar specialiștii cred că multe sectoare își vor reveni anul viitor. Fondurile europene ar urma să susțină creșterea economică și să încurajeze investitorii să demareze proiecte noi.

În toate sectoarele economiei – de la construcții și industrie până la comerț și servicii – managerii încep anul rezervați, iar cheltuielile sunt atent gestionate.

Corespondent ProTV: „17% dintre managerii din construcții și 10 la sută din industria prelucrătoare estimează pentru primele luni din an o scădere a numărului de salariați. E de înțeles, mai ales că vremea nu permite reluarea completă a unor lucrări de infrastructură, de exemplu. În acest an, construcțiile s-au numărat printre puținele sectoare care au tras economia înainte și au o pondere importantă în formarea Produsului Intern Brut”.

Dacă ne raportăm la analiza Institutului Național de Statistică, echipe ceva mai mari o să vedem, în schimb, în comerțul cu amănuntul, unde firmele ar urma să facă noi angajări. Prețurile rămân însă ridicate, iar majoritatea managerilor se așteaptă ca scumpirile să continue, din cauza costurilor mai mari la materiale prime, energie și transport.

O revenire, spun specialiștii, este așteptată în sectorul IT, după ani în care proiectele au fost amânate și mulți angajați și-au pierdut locurile de muncă. Comunicațiile, un domeniu cu o pondere semnificativă în economie, încheie anul cu un avans timid.

În același timp, în sectorul imobiliar, deși piața a arătat semne de slăbiciune, numărul autorizațiilor de construire a crescut ușor, ceea ce ar putea permite dezvoltatorilor să reia o parte dintre proiectele amânate.

Comisia Europeană estimează o creștere economică de 1,1% în România

Antoanela Comșa, Global Vision Deputy CEO: ”Am avut în ultimele două săptămâni discuții cu trei mari dezvoltatori care sunt hotărâți să înceapă dezvoltările pentru că în București autorizațiile au scăzut drastric, suprafețele au scăzut, cererea totuși există. Și eu cred că la începutul anului 2027 lucrurile o să se echilibreze și este nevoie de locuire”.

Economia a depășit pragul critic, iar Comisia Europeană estimează că PIB-ul țării ar urma să crească în 2026 cu 1,1%. Specialiștii se bazeaza pe atragerea fondurilor europene, investiții noi și implementarea reformelor asumate.

Adrian Codîrlașu, specialist economie: ”Și ar fi cam 10 la sută spre PNRR, care ori îi luam anul viitor, ori nu îi mai luăm, din SAFE am putea merge la peste 10 miliarde. E nevoie acum de reînarmare, nu peste 5 ani. Mai avem fondurile pe agricultură, care sunt undeva la 3 miliarde și mai avem fondurile de coeziune. Dacă facem suma ne iese ceva spectaculos. Istoric, noi am atras în jur de 13 miliarde, deci ar putea fi anul viitorului nostru record de a atrage, am putea lua și 20 dacă... Și cu alea 20 puse în economie se va vedea și în creșterea economică, și în salarii, și în reducerea somajului și în venituri bugetare din taxe și impozite”.

Salariile ar urma să crească doar cu câteva procente anul viitor, susținute, în mare parte, de majorarea salariului minim pe economie la 4.325 de lei brut, de la 1 iulie.

