Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. Lider PNL: „Patru judecători, acuzați de boicot”

Daniel Fenechiu declară în contextul blocajului de la CCR privind pensiile magistraţilor că este o situaţie ilogică: „Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral”, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor, din cauza lipsei de cvorum. Patru judecători au absentat de la ultimele două şedinţe, fiind acuzaţi de boicot, la rândul lor reclamând nereguli în ceea ce priveşte desfăţurarea şedinţelor.

Fenechiu consideră că studiul de impact nu mai e necesar

Liderul senatorilor PNL consideră că nu e nevoie de un studiu de impact al legii privind pensiile magistraţilor.

„E cât se poate de evident că nu mai e nevoie în momentul ăsta de un studiu de impact, că s-a discutat suficient de mult, că toate analizele sunt făcute. În momentul în care îţi doreşti să blochezi reforma lui Bolojan, invoci tot felul de chestii de genul ăsta", spune el.

Daniel Fenechiu declară că nu înţelege de ce blochează PSD reforma statului.

„M-am ferit să politizez atât de mult, pentru că sincer, n-am reuşit să înţeleg ce poate câştiga PSD din blocarea reformei. Ăsta a fost motivul pentru care la primul boicot am încercat să fiu extrem de prevăzător şi să nu mă arunc cu cuvinte care să nu aibă un fundament cert. Nici acum nu pot să spun că mi-am schimbat punctul de vedere, că nici astăzi nu înţeleg ce câştigă PSD-ul, dar e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează (...). Cred că lucrurile nu pot să continue, pentru că ne putem trezi în data de 16 în aceeaşi situaţie, să ne ducem pe data de 28 şi din 28 să ne ducem în februarie şi ne facem de râs în toată Europa", argumentează Fenechiu.

