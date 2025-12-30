Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. Lider PNL: „Patru judecători, acuzați de boicot”

Stiri Justitie
30-12-2025 | 12:23
judecatori CCR
Inquam Photos / Octav Ganea

Situaţia de la CCR este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor.  

autor
Sabrina Saghin

CCR a amânat decizia din cauza lipsei de cvorum. Patru judecători au absentat de la ultimele două şedinţe, fiind acuzaţi de boicot, la rândul lor reclamând nereguli în ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor.

Daniel Fenechiu declară în contextul blocajului de la CCR privind pensiile magistraţilor că este o situaţie ilogică: „Situaţia de la Curtea Constituţională este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral”, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor, din cauza lipsei de cvorum. Patru judecători au absentat de la ultimele două şedinţe, fiind acuzaţi de boicot, la rândul lor reclamând nereguli în ceea ce priveşte desfăţurarea şedinţelor.

Fenechiu consideră că studiul de impact nu mai e necesar

Liderul senatorilor PNL consideră că nu e nevoie de un studiu de impact al legii privind pensiile magistraţilor.

„E cât se poate de evident că nu mai e nevoie în momentul ăsta de un studiu de impact, că s-a discutat suficient de mult, că toate analizele sunt făcute. În momentul în care îţi doreşti să blochezi reforma lui Bolojan, invoci tot felul de chestii de genul ăsta", spune el.

Citește și
ccr
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Daniel Fenechiu declară că nu înţelege de ce blochează PSD reforma statului.

„M-am ferit să politizez atât de mult, pentru că sincer, n-am reuşit să înţeleg ce poate câştiga PSD din blocarea reformei. Ăsta a fost motivul pentru care la primul boicot am încercat să fiu extrem de prevăzător şi să nu mă arunc cu cuvinte care să nu aibă un fundament cert. Nici acum nu pot să spun că mi-am schimbat punctul de vedere, că nici astăzi nu înţeleg ce câştigă PSD-ul, dar e un fapt că judecătorii numiţi de PSD boicotează (...). Cred că lucrurile nu pot să continue, pentru că ne putem trezi în data de 16 în aceeaşi situaţie, să ne ducem pe data de 28 şi din 28 să ne ducem în februarie şi ne facem de râs în toată Europa", argumentează Fenechiu.

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, daniel fenechiu,

Dată publicare: 30-12-2025 12:13

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Citește și...
Un fost judecător CCR este convins: Reforma pensiilor magistraților va fi declarată constituțională
Stiri Justitie
Un fost judecător CCR este convins: Reforma pensiilor magistraților va fi declarată constituțională

Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional.

În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”
Stiri Justitie
Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat că cererea celor patru judecători de amânare a dezbaterilor pe reforma pensiilor magistraților este justificată, în timp ce absența lor de la ședință ar constitui totuși abatere profesională.  

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.  

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Decembrie 2025

03:54:48

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28