Cod galben de vânt puternic, cu ninsoare viscolită, în mai multe zone din țară. Rafalele pot atinge 120 km/h. HARTĂ

Vremea
30-12-2025 | 12:14
Ninsoare
Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania, valabile în ultimele zile ale anului.

autor
Claudia Alionescu

Astfel, marți, până la ora 20:00, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Hartă 1

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Citește și
bucuresti, targ de craciun
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

H2

De asemenea, de marți, ora 20:00, până miercuri, la ora 8:00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50-65 km/h, viscolind ninsoarea.

H3

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Miercuri, între orele 8:00 și 20:00, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Târgul de Crăciun din Craiova, prelungit o săptămână după două milioane de vizitatori și încasări record pentru HoReCa

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, rafale, cod galben de vant puternic, vreme,

Dată publicare: 30-12-2025 12:01

