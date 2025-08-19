Profitul producătorului figurinelor Labubu a explodat cu 400% în prima jumătate a anului

19-08-2025 | 14:31
labubu papusa
Getty

Compania chineză care a făcut vâlvă la nivel mondial cu figurinele Labubu a raportat marţi o creştere de aproape 400% a profitului net semestrial.

autor
Ioana Andreescu

Micile jucării de pluş Labubu, care seamănă cu un iepure încrucişat cu un monstru, au fost imaginate de un artist din Hong Kong, Kasing Lung, şi sunt produse de compania chineză Pop Mart.

Conform cifrelor raportate marţi, profitul net şi veniturile înregistrate de Pop Mart în prima jumătate a acestui an au fost mai mari cu 396,5%, respectiv 204,4%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Noile cifre sunt peste estimările de profit publicate luna trecută, care mizau pe o creştere a veniturilor de 200% şi o majorare a profitului net de cel puţin 350% în primele şase luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În ultimele 12 luni, cotaţia acţiunilor Pop Mart a înregistrat o creştere de aproape 200%, ceea ce face din producătorul chinez de jucătorii o companie mai valoroasă la bursă decât giganţii tradiţionali din industrie precum Mattel, producătorul păpuşilor Barbie, sau Sanrio, firma mamă a Hello Kitty.

În mod frecvent, Pop Mart îşi vinde figurinele în aşa-numite "blind boxes" (-cutii opace-nr.) astfel că cei care cumpără cutiile nu ştiu exact ce conţin acestea până când nu le deschid. În luna iunie a acestui an, o figurină uriaşă Labubu a fost vândută la o licitaţie organizată în Beijing cu peste 130.000 de euro.

Comercializate în culori stridente, aceste jucării de pluş au devenit în doar câteva săptămâni un accesoriu de modă viral, fiind purtate de vedete precum Lisa din grupul sud-coreean Blackpink şi de cântăreţele Rihanna şi Dua Lipa. Însă fenomenul nu se limitează la celebrităţi. Pe Tik Tok, videoclipurile cu anonimi - tineri şi bătrâni - care deschid cutia-surpriză în care se află un Labubu sunt la mare modă. Aceste figurine, pe care unii le califică drept înfricoşătoare, provin direct din imaginaţia ilustratorului din Hong Kong Kasing Lung, creatorul seriei "The Monsters" ("Monştrii"). Cu un preţ mediu de vânzare de aproximativ 30 de euro, unele modele pot costa mai mult de 100 de euro pe site-ul brandului chinez Pop Mart, care le comercializează.

Într-un interviu acordat luna trecut pentru mass media din China, directorul general de la Pop Mart, Wang Ning, a spus vă vânzările de figurine Labubu vor trece pragul de 10 milioane de unităţi pe zi în luna septembrie a acestui an.

Marţi, firma Pop Mart a precizat că în prima jumătate a acestui an seria "The Monsters" ("Monştrii") a generat venituri de 4,81 miliarde yuani (669,88 milioane de dolari), fiind responsabilă pentru 34,7% din veniturile sale totale. Alte jucării pentru care compania chineză are drepturi de proprietare intelectuală, precum "Molly" şi "Crybaby", au generat la rândul lor venituri de peste un miliard de yuani în primul semestru.

Compania chineză a adăugat că în prezent are 571 de magazine, dintre care 40 au fost deschise în prima jumătate a acestui an, precum şi 2.597 de magazine automatizate în 18 ţări şi regiuni.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina"

Sursa: Agerpres

